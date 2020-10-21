Almanya'da Corona Virüsü Salgınının Büyümesi Önlenemiyor

Almanya’da Corona virüsü salgınının yayılması önlenemiyor. Uzmanlar, virüsün birçok eyalette kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığı konusunda hemfikir. Güncel verilere göre son 24 saatte salgının Almanya’da tespit edilmesinden bu yana en yüksek ikinci sayı olan 7 bin 595 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 380 bin 762’ye çıktı. 39 kişi hayatını kaybederken, COVID-19’dan ölenlerin sayısı, 9 bin 875’e yükseldi. Almanya’daki kriterlere göre, 7 gün içinde 100 bin nüfusta 50 vakaya ulaşılması durumunda bu sayının ulaşıldığı bölge ya da eyaletin "riskli" olarak ilan edilmesini öngörüyor ve şu anda çok sayıda eyalette bundan daha yüksek rakamlara ulaşıldı. Başkent Berlin 100 binde 92,6 vakayla ilk sarıyı alırken, Bremen 82, Hessen 69,9, Kuzey Ren Vestfalya’da 67, Saarland’da 58,5, Bavyera’da bu sayı 55 oldu. Almanya’da sanayinin yoğunlaştığı bölge olan Kuzey Ren Vestfalya’daki Ruhr Havzası, tamamen riskli bölge kapsamına alındı. Berchtesgaden'de yasaklar uygulanmaya başlandı

Ülkenin turizm açısından en önemli bölgelerinden olan Avusturya sınırındaki Berchtesgaden de karantinaya alınarak "Lockdown" uygulanan, yani ilkbahar aylarındaki gibi kapatılan ilk bölge oldu. Burada acil durumlar hariç sokağa çıkmak yasaklanırken, dükkanlar, restoranlar ve devlet daireleri kapatıldı. Başkent Berlin’in Eyalet Başbakanı Michael Müller, kentteki Corona virüsü vaka sayılarının kontrolden çıkmak üzere olduğunu belirtirken tespit edilen yeni vaka sayısında, iki hafta içinde hissedilir bir gerileme olmaması durumunda Berlin’de de kapanmanın söz konusu olacağını ima etti. Başkentte geçen hafta alınan bir kararla restoran, kafe ve barların saat 23.00’den itibaren kapatılması kararlaştırılmıştı. Salgınla mücadele için bugünden geçerli olmak üzere insanların kalabalık olduğu açık alanlarda, maske takma zorunluluğu getirildi. Komşu ülkelerde başta Fransa, Hollanda ve Avusturya’da, yeni vaka sayılarının hemen her gün rekorlar kırması ve buralarda da yeniden kısıtlamalara gidilmesi, Almanya’da da ikinci kez hayat tamamen durabilir korkusunu artırıyor.