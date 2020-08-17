Almanya'da Corona Virüsü Vaka Sayıları Artıyor

Geçen Şubat ayından bu yana neredeyse tüm dünyada hayatı alt üst eden Corona virüsü salgınıyla ilgili yeni vaka sayıları alarm veriyor. Pandemiyi kontrol altına aldığı sanılan İspanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde Corona vaka sayılarında artış sürerken, Almanya’da geride kalan günlerde Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşılması endişe veriyor.

Güncel hasta sayısı son 72 saatte 1.950 kişilik artışla toplamda 12 bini bulurken uzmanlar, bulaşma oranının 1,3'e yükseldiğini ve bu oranın artması durumunda Ekim ayı sonunda günlük vaka sayısının 20 bini bulacağını söylüyor.

Öte yandan Almanya’ya girişte test uygulanan ve testleri pozitif çıkan yaklaşık 900 kişinin sonuçlardan haberdar edilmediği için halen serbestçe dolaşması, zaten tırmanışta olan vaka sayılarında yeni bir patlama yaşanması endişesi doğurdu.

Bavyera eyaletinde yurt dışından, başta Türkiye ve Balkan ülkelerinden arabayla dönen 85 bin kişiye test uygulandığı, ancak 44 bin test sonucunun söz konusu kişilere bildirilmediği ortaya çıkmıştı. Sonucu ulaştırılmayan testlerden 940'unun pozitif olduğu da sonradan öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan kişilere ulaşılamamasının nedeninin, sınırlarda test istasyonlarında doldurulan formlarda kişisel bilgilerin ve adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığı açıklanırken, test sonucundan haberdar olmayan ve karantinaya girmeyen bu kişilerin günlerdir serbestçe dolaştığı ve virüsü muhtemelen onlarca insana bulaştırdığı tahmin ediliyor.