Almanya'da Corona Virüsü Vaka Sayıları Artıyor

Geçen Şubat ayından bu yana neredeyse tüm dünyada hayatı alt üst eden Corona virüsü salgınıyla ilgili yeni vaka sayıları alarm veriyor. Pandemiyi kontrol altına aldığı sanılan İspanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde Corona vaka sayılarında artış sürerken, Almanya’da geride kalan günlerde Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşılması endişe veriyor.
Güncel hasta sayısı son 72 saatte 1.950 kişilik artışla toplamda 12 bini bulurken uzmanlar, bulaşma oranının 1,3'e yükseldiğini ve bu oranın artması durumunda Ekim ayı sonunda günlük vaka sayısının 20 bini bulacağını söylüyor.
Öte yandan Almanya’ya girişte test uygulanan ve testleri pozitif çıkan yaklaşık 900 kişinin sonuçlardan haberdar edilmediği için halen serbestçe dolaşması, zaten tırmanışta olan vaka sayılarında yeni bir patlama yaşanması endişesi doğurdu.
Bavyera eyaletinde yurt dışından, başta Türkiye ve Balkan ülkelerinden arabayla dönen 85 bin kişiye test uygulandığı, ancak 44 bin test sonucunun söz konusu kişilere bildirilmediği ortaya çıkmıştı. Sonucu ulaştırılmayan testlerden 940'unun pozitif olduğu da sonradan öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan kişilere ulaşılamamasının nedeninin, sınırlarda test istasyonlarında doldurulan formlarda kişisel bilgilerin ve adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığı açıklanırken, test sonucundan haberdar olmayan ve karantinaya girmeyen bu kişilerin günlerdir serbestçe dolaştığı ve virüsü muhtemelen onlarca insana bulaştırdığı tahmin ediliyor.
Bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklayan Angela Merkel'in halefi olarak tanımlanan Bavyera Eyaleti Başbakanı Marcus Söder, "skandal" olarak tanımladığı olaydan ötürü kamuoyundan özür dilerken, Almanya'nın sürpriz bir kararla Cumartesi günü "riskli ülke" ilan ettiği İspanya'dan Berlin'e geri dönenlerin de dünden bu yana test edilmeden havalimanından ayrıldıkları ortaya çıktı. Test yapan sağlık personelinin Berlin Tegel Havalimanı’nı erken terk ettikleri, daha sonra İspanya’dan gelen altı uçaktaki yaklaşık 800 kişinin test edilmeden havalimanından ayrıldıkları öğrenildi.
Alman Seyahat Acentaları Birliği'ne göre İspanya'nın Balear adalarında hali hazırda 30 bin Alman turist tatil yapıyor. Alman havalimanlarında riskli bölgelerden gelenlere ücretsiz test yaptırma zorunluluğu geçen hafta başlamıştı. Türkiye'den Almanya'ya seyahat edenler ise diğer riskli ülkelerden farklı olarak, Corona virüsü testini Almanya'ya gelmeden önce, Türkiye'de yaptırmak zorunda.
Corona enfeksiyonu vakalarınındaki yükselişe Başbakan Angela Merkel’den de tepki geldi. Partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun önde gelen isimleriyle buluşan Merkel’in gelişmeleri "tedirgin edici" olarak tanımladığı ve "Şu an alınan önlemlerin gevşetilmesi imkansız. Örneğin lig maçlarının seyircisiz oynanmasını sürdüreceğiz" dediği öğrenildi. Merkel’in gelecek hafta eyaletlerin başbakanlarıyla bir kriz zirvesi düzenlenleceği ve Corana virüsü salgınıyla mücadelede bundan sonraki süreci konuşacağı da açıklandı. Bu arada Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarındaki artışa, tatilden dönenlerin yanısıra önlem ve kurallara dikkat edilmemesinin neden olduğunu söyledi. Ülke içinde vaka sayılarının artışının esas kaynağının düğün, nişan, parti gibi özel eğlenceler olduğunu belirten bakan, bu tarz kutlamaların Corona önlemlerinin aile arasında dar bir çerçeveyle sınırlanmasını istedi.
Corona virüsü pandemisi patlak verdiğinden bu yana Almanya’da en az 218 bin 519 kişi virüse yakalandı, iyileşenlerin sayısı ise 198 bin 800 olarak kaydedildi. 9.207 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 55'ini erkekler oluştururken, ölenlerin yaş ortalaması 81 olarak belirlendi.