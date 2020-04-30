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Almanya’da Covid-19 ölümleri açıklanandan fazla mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 20:27 | Son Güncelleme

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Almanya’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin, resmi kayıtlara geçenlerden daha fazla olabileceğini açıkladı.

Almanya’da Covid-19 ölümleri açıklanandan fazla mı?

Almanya'daki Covid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi kayıtlara geçenden daha yüksek olduğu değerlendirmesi güç kazanıyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, bugün düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi istatistiklere yansıyandan daha yüksek olduğundan yola çıktıklarını söyledi.

Wieler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek olan ölüm oranları ile ilgili yöneltilen soru üzerine, "Almanya'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla ölüm oranlarının artmakta olduğunu görüyoruz. Çok yüksek bir oran olmamakla birlikte artış var. Yakın bir zamanda kesin rakamlar hakkında bilgi sahibi olacağımızı ve bunları da sizlerle paylaşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Bunun üzerine bir gazeteci Lothar Wieler'e, "Siz, Covid-19 kaynaklı ölümlerin, bugüne kadar açıkladığınız rakamlardan daha yüksek olduğundan mı yola çıkıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. RKI Başkanı Wieler, verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"Bu hep varsaydığım bir durum. Bu henüz belgeleyemediğim bir spekülasyon. Ama evet, aslında resmi kayıtlara geçenlerden daha fazla insanın hayatını kaybettiğinden yola çıkıyoruz. Bu benim şu anda sahip olduğum bir kanaat. Bu da son haftalarda, bu enfeksiyon hastalığının yol açabildiği çok sayıdaki komplikasyon hakkında öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgilere dayanıyor. Ama gerçek ve güvenilir rakamlara ancak bir kaç ay içinde sahip olabileceğiz.”

Basın toplantısında Almanya'da Covid-19 nedeniyle toplam 6 bin 288 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının da dün gece itibariyle 159 bin 119 olduğunu açıklayan Wieler, salgınla mücadele maratonunun halen başında olunduğunu söyledi.

"Virüs ülkemizde ve daha aylarca da ülkemizde olmayı sürdürecek” diyen Wieler, evlerden gerekmediği müddetçe çıkmamaya, temas kısıtlamalarına da uyumaya özen gösterilmesini istedi.

DW/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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