Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Merkel, 16 eyalet lideriyle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Daha sıkı kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan teması mutlak minimum düzeye indirmelerini istiyoruz" dedi.

Kısıtlamalar kapsamında ülkede ilk kez, salgının yoğunlaştığı yerlerde yaşayanlar gerekli olmayan seyahatlere çıkamayacak.

Kararlarla son 7 günde 100 bin kişi içinde 200'den fazla vakanın görüldüğü yerlerde yaşayanlar 15 kilometre çapındaki bir alandan gerekli olmadıkça ayrılamayacak

Bir hanenin üyeleri dışarıda başka bir haneden sadece bir kişiyle görüşebilecek. İki haneden sadece beş kişi dışarıda buluşabilecek.

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da büyük bir artış eğilimi gösteren koronavirüs salgını, sağlık sisteminin geleceği için de tartışma yaratmıştı.

Ülke, Kasım ayında kısmi kısıtlamalar uygulasa da, atılan adımların yeterli olmaması üzerine Aralık ortasında okulları, mağazaları ve restoranları kapatmak zorunda kaldı.