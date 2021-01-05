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Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

05.01.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Merkel, 16 eyalet lideriyle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Daha sıkı kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan teması mutlak minimum düzeye indirmelerini istiyoruz" dedi.

Kısıtlamalar kapsamında ülkede ilk kez, salgının yoğunlaştığı yerlerde yaşayanlar gerekli olmayan seyahatlere çıkamayacak.

Kararlarla son 7 günde 100 bin kişi içinde 200'den fazla vakanın görüldüğü yerlerde yaşayanlar 15 kilometre çapındaki bir alandan gerekli olmadıkça ayrılamayacak

Bir hanenin üyeleri dışarıda başka bir haneden sadece bir kişiyle görüşebilecek. İki haneden sadece beş kişi dışarıda buluşabilecek.

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da büyük bir artış eğilimi gösteren koronavirüs salgını, sağlık sisteminin geleceği için de tartışma yaratmıştı.

Ülke, Kasım ayında kısmi kısıtlamalar uygulasa da, atılan adımların yeterli olmaması üzerine Aralık ortasında okulları, mağazaları ve restoranları kapatmak zorunda kaldı.

Mağazalar ve restoranlar Ocak sonuna kadar kapalı kalacak ve okullarda dersler en az ay sonuna dek internet üzerinden yapılacak.

25 Ocak'ta gözden geçirilecek

Merkel, "Zor olsa da bu önlemlerin meşru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Merkel ayrıca, eyalet liderlerinin 25 Ocak'ta önlemleri yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Almanya'nın salgın verilerini kaydeden Robert Koch Enstitüsü, Salı günü yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının sayısının son 24 saatte 11 bin 897 artarak toplam 1.787 milyona yükseldiğini bildirdi. Ölü sayısı ise 944 artarak 35 bin 518'e yükseldi.

Aşı kampanyasını başlatan Almanya'da Pazartesi gününe kadar yaklaşık 266 bin kişiye aşı yapıldı. Ancak hükümet az sayıda doz sipariş ettiği ve aşılamada yavaş kaldığı için eleştiriliyor.

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