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Almanya’da Covid-19 önlemlerinin sertleştirilmesi protestoların fitilini ateşledi

18.11.2020 18:51 | Son Güncelleme:
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Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede federal hükümetin daha hızlı hareket etmesinin önünün açılması kapsamında enfeksiyon koruma kanununun sertleştirilmesinin Meclis’te görüşüldüğü sırada dışarıda protesto gerçekleştirildi.

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede federal hükümetin daha hızlı hareket etmesinin önünün açılması kapsamında enfeksiyon koruma kanununun sertleştirilmesinin Meclis’te görüşüldüğü sırada dışarıda protesto gerçekleştirildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği protestoda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kanun kabul edildi.
Almanya’da etkisini giderek arttıran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı federal hükümetin daha hızlı hareket edebilmesi ve daha etkili mücadele edilebilmesi için enfeksiyona karşı koruma yasasının sertleştirilmesi kabul edildi. Yasanın sertleştirilmesi eyaletlerin yetki alanının kısıtlanması, federal hükümete özellikle sağlık alanında daha fazla müdahale hakkını içeriyor.

Meclis’te görüşmeler sürerken, dışarıda tansiyon yükseldi
Enfeksiyondan korunma yasasının sertleştirilmesine yönelik başkent Berlin’de Federal Meclis’te görüşmelerin devam ettiği sırada Meclis binasının yan tarafındaki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde protesto gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto, İçişleri Bakanlığı tarafından 1 gün önce yasaklanmıştı. Yasağa rağmen protestocular, sabahın erken saatlerinden itibaren Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Sakin başlayan protestoya bir süre polis, eylemcilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması nedeniyle "dağılın" uyarısında bulundu. Uyarılara kulak asılmayınca tomalar devreye girdi ve göstericilere tazyikli su ile müdahale edildi. Zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Protestocular, “Halk biziz”, “Merkel gitmeli" şeklinde slogan attı. Gösterilerin şiddetini arttırmasına karşı Berlin polisi, ara sokaklarda da ek kuvvet bulundurdu.
Protestonun göstericilerin Meclis’in çalışmasını engellemek isteyebileceği, şiddete başvurulabileceği ve yine Meclis’e zorla girmeye çalışabilecekleri endişesiyle yasaklandığı duyurulmuştu. Ağustos ayındaki korona virüs önlemleri karşıtı gösterilerde 400 kişilik bir grup, Meclis binasının merdivenlerine koşarak içeri girmeye çalışmıştı.
Hükümet yetkileri, salgının üstesinden gelebilmek için hükümet ile eyaletlerin birlikte hareket etmeleri gerektiğini savunuyor. Covid-19 salgının başlamasından bu yana Almanya’da federal hükümet ile eyaletler arasında sık sık görüş ayrılıkları olmuş ve salgına karşı alınacak önlemlerde tartışmaların uzun sürmesiyle düzenlemeler olması gerekenden geç bir şekilde yürürlüğe koyulabilmişti. Yasanın sertleştirilmesiyle federal hükümetin eli daha da güçleniyor.

Yasanın sertleştirilmesi bazı kesimlerce "temel haklara müdahale" olarak görülüyor
Enfeksiyondan korunma yasası, hükümete enfeksiyon riski durumunda kararname çıkarma yetkisi veren yasal bir dayanak içeriyor. Eyalet hükümetleri, bazı siyasetçiler ve bazı hukukçular ise şu anki kapsamlı ve uzun vadeli korona virüs önlemlerini herkesin temel haklarına son derece güçlü bir şekilde müdahale olarak görüyor.

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