Almanya'da COVID-19 Vaka Sayıları Rekor Seviyede

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ederken Almanya’da vaka sayısı, ilk kez 200 binin üzerine çıktı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 203 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Geçen hafta bugün 133 bin 546 vaka kayıtlara geçmişti. Salgın nedeniyle son 24 saatte 166 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını gösteren insidans değeri de yeni bir rekorla 1017,4 olarak belirlendi. Salgının başından bu yana Almanya’da toplam 9 milyon 238 bin 931 Corona virüs vakası tespit edilirken, 117 bin 292 kişi de hayatını kaybetti.

Aşı zorunluluğu tartışması sürüyor

Bu arada Almanya’da kamuoyunda ve siyasette yoğun tartışmalara neden olan aşı zorunluluğu, dün ilk kez Federal Meclis’te ele alındı. Koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’den 7 milletvekilinin imzasını taşıyan yasa önerisine göre, zorunlu aşının onaylanması durumunda 18 yaşından büyük herkes aşılanmak zorunda olacak. En geç Mart ayında meclisten geçmesi beklenen taslakta, tıbbi nedenler dışında aşı olmayanlara para cezası da öngörülüyor.

Taslakta, 3 aşının zorunlu olması, sonrasının dozlarınsa tavsiye edilmesi öngörülüyor. Sürecin büyük bir toplumsal uzlaşıyla tamamlanacağını umduğunu söyleyen Başbakan Olaf Scholz, taslağa destek verirken hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi 35 milletvekili, genel aşı zorunluluğuna karşı bir önerge sundu. Milletvekilleri, ülke genelinde uygulanacak bir aşı zorunluluğunun anayasal sıkıntılara yol açacağına dikkat çekerken en doğru yolun, aşı karşıtlarını ikna etmek olduğunu savundu.

Avrupa’da kapsamlı aşı zorunluluğunu ilk hayatta geçiren ülke Avusturya oldu. 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getiren Avusturya hükümeti, aşı olmayanlar için Mart ortasından itibaren 600 ila 3 bin 600 Euro arasında değişen yüksek para cezası öngörüyor. Para cezası da söz konuşu kişinin gelirine ve sahip olduğu mal varlığına göre belirlenecek. Ülkede aşı oranını artırmak için bir teşvik ve ödüllendirme paketi de planlanıyor. Aşılanan kişilere 500 Euro ödülün yer aldığı bir aşı piyangosu organize edilmesi planlanıyor.

