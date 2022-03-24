Almanya'da COVID-19 Vaka Sayısında Rekor

Almanya'da son 24 saatte 318 bin 387 yeni COVID-19 vakası tespit edildi ve günlük vaka sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Ülkede salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) açıkladığı verilere göre, yedi günde 100 bin kişideki ortalama yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin de 1753 olduğu saptandı.

Ülke genelinde geçen hafta bugün insidans değeri 1349,5 olarak kaydedilmişti. Salgının başından bu yana Almanya genelinde, 19 milyon 539 bin Corona virüs vakası tespit edildiği, 127 bin 822 kişinin de hayatını kaybettiği haber verildi.

Uzmanlara göre son günlerde vaka sayılarında yaşanan hızlı artışın en büyük nedenleri; Omicron’un diğer varyantlarına kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olan alt varyantı BA.2’ın yayılması, alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ayrıca Ukrayna’dan gelen mültecilerin çoğunluğunun aşısız olması.

Cumhurbaşkanı ve eşi de salgına yakalandı

Almanya’ya sığınan Ukraynalılar arasında yapılan testlerin yüzde 30’unun pozitif olduğu belirtiliyor. Ukrayna yüzde 40’la Avrupa’da aşılama oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Hafta başında yapılan bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender‘in de COVID-19’a yakalandıkları duyurulmuş, çiftin testlerinin Ukraynalıların yaşadığı bir sığınmacı kampını ziyaretlerinden hemen sonra pozitif çıkması dikkat çekmişti. Bu arada Almanya’da 26 Aralık 2020‘de başlatılan aşı kampanyalarında şimdiye dek halkın yüzde 75,8’i en az iki doz COVID-19 aşısı yaptırdı, yüzde 58,4'üyse hatırlatıcı doz aşılarını oldu.

Öte yandan ülkenin en saygın Corona virüsü salgını uzmanı olarak tanınan virolog Christian Drosten, şimdiye dek görülen iki Omicron varyantından birinin ilk olarak ortaya çıkan Delta’yla olası kombinasyonu sonucu, çok daha tehlikeli bir virüsün meydana gelebileceğini vurguladı. "Önlemler kaldırıldı diye tehlikenin geçtiğine dair olumlu bir işaret vermek için henüz çok erken" diyen Drosten, iki varyantın birleşmesi durumunda, COVID-19’un daha en az bir yıl gündemi belirleyeceğini, sonbahar aylarında yeniden sert önlemler alınması gerekeceğini öne sürdü.

Maske zorunluluğu 21 Mart'ta kaldırıldı

Alman hükümeti 21 Mart'tan itibaren en geç 2 Nisan’a dek maske mecburiyeti dahil salgın kısıtlamalarının çoğunu kaldırma kararı almıştı. Yeni çıkarılan Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında maske zorunluluğu kaldırılırken sadece riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi hassas yerlerde test mecburiyetinin devamına karar verildi. Bu alanlar dışındaki yerlerde, örneğin kafe, restaurant ve tiyatrolarda test sonucu göstermenin artık zorunlu olmadığı açıklandı. Ülke genelinde sadece hava yolculuğu ve uzun mesafe yolcu taşımacılığında maske zorunluluğu devam ediyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, isteyen herkesin yararlanabildiği ücretsiz Corona virüsü testi döneminin de 31 Mayıs’ta sona ereceği belirtildi. Geçen yıl bahar aylarında hayata geçirilen ücretsiz test uygulaması bütçeye şu ana kadar 10,7 milyar euro’ya mal oldu.

Öte yandan Alman Ekonomi Enstütüsü’nün (DİW) verilerine göre, 2020 Mart ayından bu yana, yani pandemi döneminde, tüketim için yaklaşık 300 milyar euro daha az para harcandı. Tüketim bu süre içinde daha önceki döneme göre yüzde 8 oranında gerilerken mağazaların, uzun bir süre kapalı kalması, yükselen enflasyon oranı ve genel olarak toplumsal keyifsizlik, alışverişlerde gerilemeye neden oldu.

