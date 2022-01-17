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Almanya'da Covid atlatanlara yeni kural geldi

17.01.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yeni bir korona düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Almanya'da Covid atlatanlara yeni kural geldi

Covid-19 hastalığını atlatmış kişilerin "iyileşmiş" olarak kabul edilmesi artık sadece üç ay için geçerli olacak.Almanya Sağlık Bakanlığı, salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) tavsiyesi doğrultusunda Covid-19 atlatmış kişilerle ilgili yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Buna göre hastalığı atlatanların bazı korona önlemlerinden muaf tutulmasını sağlayan "iyileşmiş" statüsü artık sadece üç ay geçerli olacak. Şimdiye kadarki düzenlemeye göre bu statü hastalığın tespit edilmesinden altı ay sonrasına kadar geçerliydi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü, yeni düzenlemenin bilimsel bir bakış açısıyla yapıldığına dikkat çekerek koronavirüsün önceki varyantı Delta ile şimdi yayılmakta olan Omicron varyantı arasındaki farka dikkat çekti. Omicron'un bulaşma riskinin daha fazla olduğuna işaret eden sözcü, pandemiyle mücadelede mümkün olduğunca hızlı daha fazla kişinin aşılanması ya da hatırlatma dozlarının yaptırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Uygulama yürürlüğe girdi

RKI, Covid-19'u geçirenlere "iyileşmiş" sertifikası verilmesiyle ilgili yeni düzenlemeyi internet sitesinde hafta sonu yayınlanmıştı. Buna göre söz konusu kişiler son pozitif PCR testinden 28 sonra, test sonucundan 90 gün sonrasına kadar iyileşmiş sayılacak. RKI, açıklamasında kuralların düzenli olarak değerlendirildiği ve bilimsel verilere göre değişebileceğini de vurguladı. Uygulama 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmaya başladı.

İyileşmiş olma statüsü, Almanya'da aşı sertifikası gibi karantina ve seyahat durumlarında kolaylıklar sağlıyordu.

Aşı zorunluluğu tartışması

Almanya'da öte yandan aşı zorunluluğunun getirilmesine ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Bazı siyasetçiler yüksek derecede bulaşıcılığı olan Omicron varyantı nedeniyle aşı zorunluluğunun çok anlamlı olmayabileceği görüşünde. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise aksi görüşte.

Sonbahar aylarında yeniden kısıtlamaların tartışılabileceğini belirten Lauterbach, pandemiyle mücadelede en temiz ve güvenli yolun aşı zorunluluğu olduğunu söyledi. Omicron bulaşmasının aşı yerine geçmediği uyarısında da bulunan Lauterbach, Omicron bulaşan aşısızların önümüzdeki sonbaharda diğer varyantlara karşı daha az korumalı olacaklarını sölyedi.

Almanya'da 5 yaşından itibaren aşı olması gereken 79 milyon 200 bin kişi bulunuyor. Şu ana kadar tam aşılı sayılan kişi sayısı ise 60 milyon 500 bin. Bu da nüfusun yüzde 72,7'sine denk geliyor.

dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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