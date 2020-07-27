Almanya'da da İkinci Dalga Salgın Endişesi Hakim

Almanya’da son günlerde hızla yükselişe geçen yeni Corona virüsü vakaları ve uzmanların yaz tatili sonunda vaka sayısında dramatik artış beklentisi, ülkede “ikinci dalga” korkusunu her geçen gün artırıyor.
Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer’ın, tırmanan vaka sayılarına işaret ederek, “İkinci Corona virüsü dalgası çoktan başladı” demesinin ardından, Robert Koch Enstitüsü de bir açıklama yaptı ve yeni gelişmeleri “kritik ve endişe verici” olarak niteledi.
Mayıs ortasından itibaren düşüşe geçen ve bundan kısa bir süre öncesine kadar günde 200‘lere düşen ülkedeki vaka sayıları son haftada günde 800’lere kadar tırmandı. Koch Enstitüsü verilerine göre Cuma günü 24 saat içinde 815, cumartesi günü ise 781 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı pazar günü itibarıyla 205 bin 269’a, ölü sayısı ise 9 bin 118’e yükseldi.
Bulaşma değeri 1,45'e ulaştı
Virüsün son 4 günde bulaşma değeri 1,45’e, bir haftada ise 1,25’e ulaştı. Corona virüsü vakalarındaki artışta, bazı iş yerlerindeki kitlesel salgın olaylarıyla başka ülkelerden tatilden dönenlerin önemli rol oynadığı belirtildi. Nitekim Bavyera eyaletinde Dingolfing-Landau ilçesinde tarlada çalışan 174 gündelik işçide Corona virüsü tespit edildi ve tüm işletme karantina altına alındı.
Zorunlu test uygulamasının önünde hukuki engeller var
İspanya ve Avusturya gibi tatil ülkelerinden dönen bir çok Alman’da Corona virüsü tespit edilmesine paralel, uzmanlar yaz tatili sonunda Corona virüsü vakalarında daha da dramatik artış beklendiğine işaret ediyorlar. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, riskli ülkelere tatile gidip dönenler için yasal olarak test zorunluluğu getirilmesini talep etti.
Spahn “Biz hukuksal açıdan testin zorunlu olmasını inceliyoruz. Ancak bunun önünde çok büyük yasal engeller var. Çünkü bu, bireyin özgürlüğüne müdahale anlamına geliyor. Bu yüzden şu an için, vatandaşların sorumlu davranarak, sağduyulu hareket etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan bu sabahtan itibaren, Münih, Düsseldorf, Köln/Bonn ve Dortmund gibi Almanya'daki çeşitli havaalanlarında ücretsiz Corona virüsü testi uygulaması başlatıldı. Uygulamanın Berlin’de de Çarşamba günü başlatılması bekleniyor. Bu konuda geçen hafta Cuma günü alınan karara göre, yurtdışından dönenlere deniz ve hava limanlarında ücretsiz Corona virüsü testi hizmeti sağlanacak.
Kişinin hangi ülkeden geldiğine, COVID-19 hastalığı semptomları gösterip göstermediğine bakılmaksızın test yapılacak. Buna göre tüm AB dahil olmak üzere riskli olmayan ülkelerden gelen yolcular da 72 saat içinde gönüllü olarak test edilebilecek.
Türkiye'den gidenler PCR testi yaptırırlarsa 14 gün karantina yok
Almanya’nın riskli ülkeler listesine aldığı Türkiye'den Almanya dönecek olanlar PCR testlerini 110 TL karşılığında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan sağlık kuruluşlarında yaptırılabiliyor. Yeni test uygulamasıyla, Türkiye’den dönenler için geçerli olan 14 günlük karantina zorunluluğu da kalktı.