Almanya'da da İkinci Dalga Salgın Endişesi Hakim

Almanya’da son günlerde hızla yükselişe geçen yeni Corona virüsü vakaları ve uzmanların yaz tatili sonunda vaka sayısında dramatik artış beklentisi, ülkede “ikinci dalga” korkusunu her geçen gün artırıyor.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer’ın, tırmanan vaka sayılarına işaret ederek, “İkinci Corona virüsü dalgası çoktan başladı” demesinin ardından, Robert Koch Enstitüsü de bir açıklama yaptı ve yeni gelişmeleri “kritik ve endişe verici” olarak niteledi.

Mayıs ortasından itibaren düşüşe geçen ve bundan kısa bir süre öncesine kadar günde 200‘lere düşen ülkedeki vaka sayıları son haftada günde 800’lere kadar tırmandı. Koch Enstitüsü verilerine göre Cuma günü 24 saat içinde 815, cumartesi günü ise 781 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı pazar günü itibarıyla 205 bin 269’a, ölü sayısı ise 9 bin 118’e yükseldi.

Bulaşma değeri 1,45'e ulaştı

Virüsün son 4 günde bulaşma değeri 1,45’e, bir haftada ise 1,25’e ulaştı. Corona virüsü vakalarındaki artışta, bazı iş yerlerindeki kitlesel salgın olaylarıyla başka ülkelerden tatilden dönenlerin önemli rol oynadığı belirtildi. Nitekim Bavyera eyaletinde Dingolfing-Landau ilçesinde tarlada çalışan 174 gündelik işçide Corona virüsü tespit edildi ve tüm işletme karantina altına alındı.