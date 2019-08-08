Almanya'da da Peçe ve Burkaya Yasak Getirilmesi Tartışılıyor

Hollanda'da kamusal alanda burka, peçe ve kar maskesi gibi yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesinin yasaklanmasının ardından, Federal hükümetin büyük ortağı Alman Hristiyan Demokrat Partisi CDU’dan siyasetçiler burkanın Almanya’da da kamusal alanda tamamen yasaklanmasını gündeme getirdi. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner tarafından başlatılan burka yasağı çağrısına, Baden Württenberg Eyaleti Adalet Bakanı CDU’lu Guido Wolf da destek verdi. Diğer eyalet adalet bakanlarının ortaklaşa hazırladıkları ve burka ve peçenin mahkeme salonlarında yasaklanmasını hedefleyen bir tasarıya dikkat çeken Wolf, "Mahkeme salonunda geçerli olan, kamusal alanın diğer yerlerinde de geçerli olmalı" dedi. Alman anayasasının her kişinin onurunu ve bireyselliğini koruduğunu hatırlatan CDU’lu politikacı, "Bu prensip insanların kamuoyunda yüzlerini saklamadan, göstermeleri gerekliliğini de içerir" şeklinde görüş belirtti. Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Thorsten Frei da, "Burka Almanya’ya ait değildir. Bu tarz örtünme değerlerimize ve insan resmimize ters düşer" diye görüşünü ifade etti.

Hollanda’daki yasak uygulamasının başlamasından sonra bir açıklama yapan CDU Genel Başkan Yardımcısı Klöckner, benzer bir yasağın Almanya’da da uygulanmasını isteyerek, "Bir kadının tümden örtünmesi, hoşgörünün değil, tersine kadın ve kızlara karşı hoşgörüsüzlüğün simgesidir" diye konuştu. Başbakan Angela Merkel’e yakınlığı ile bilinen Klöckner, kadınların giyim tarzlarıyla sorunu olmadığını, "Hemcislerinin zorla bir kılıfa sokulmasına karşı mücadele verdiğini" ifade etti. Klöckner, daha önce de özellikle Afgan ve Suudi Arabistan kökenli kadınların giydiği burkanın kadının değerini düşürdüğünü söyleyerek, bu giyim tarzının dini çeşitlilikle ilgisi olmadığını, aksine yüzleri tamamen veya kimlikleri tanınamayacak şekilde örterek aşağılayıcı bir kadın resmi" oluşturduğunu öne sürmüştü. Almanya'da burka giyen kadınların sayısı konusunda kesin bir bilgi yok. Uzmanlar bu sayının Hollanda ve Fransa’ya kıyasla çok daha düşük olduğunu vurgularken, caddelerde görünen burkalıların hemen hepsinin başta Münih ve Hamburg gibi kentlere alışveriş ve tatil için gelen Arap kadınlar olduğunu belirtiyor.