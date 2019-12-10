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Almanya'da dairesini yabancılara kiralamak istemeyen mülk sahibine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:58 | Son Güncelleme

Mülk sahibi, kiracı adayına, bin avro tazminat ödemeye mahkum edildi

BERLİN (AA) - Almanya'da bir mahkeme, dairesini yabancılara kiralamak istemeyen mülk sahibine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle para cezası verdi.

Augsburg mahkemesinin verdiği kararda, dairesini kiraya vermek isteyen 81 yaşındaki bir Almanın "daireyi sadece Almanlara kiralamak istediği” yönündeki ilanını "açık bir ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

Mahkeme, mülk sahibinin, dairesini "sadece Almanlara kiralayacağı" yönünde bir ilan vermesini yasakladı.

Daire sahibi ayrıca, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açan Burkina Fasolu Hamado Dipama adlı kiracı adayına, bin avro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Duruşmada daire sahibiyle yaptığı konuşmayı anlatan Dipama, mülk sahibiyle daireyi kiralamak amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ancak kendisinin yabancı olduğu fark edilince ev sahibinin görüşmeyi sonlandırdığını aktardı.

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından 2015’te yapılan bir araştırma, ülkedeki göçmen kökenlilerin yüzde 70’nin kiralık ev bulma konusunda ayrımcılığa uğradığını ortaya koymuştu.

Araştırmada, bu konuda dinin önemli rol oynadığı belirtilerek kiracı adayı Yahudi ve Müslümanların Hristiyan adaylara göre daha zor ev bulduğu aktarılmıştı.

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Almanya ayrımcılık Daire Kiralama para cezası

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