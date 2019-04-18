Almanya'da DEAŞ üyesi tutuklandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hamburg kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Alman vatandaşı Volkan L'nin tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Hamburg Kriminal Dairesine bağlı polisler tarafından DEAŞ'a üye olmakla suçlanan 28 yaşındaki Volkan L'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ifade edildi.

Başsavcılıktan dün yapılan açıklama da Volkan L'nin Kasım 2013'te DEAŞ'e katılmak için Almanya'dan Suriye gittiği, şahsın burada askeri eğitim aldığı ve Mart 2014'te Almanya'ya dönerek örgüte üye kazandırmak için çalıştığı belirtilmişti.

Ayrıca şüphelinin, 2014'te bir kişinin o dönemde DEAŞ bölgesine gitmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

