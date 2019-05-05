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Almanya'da Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

Almanya'da Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

LEVERKUSEN (AA) - Almanya'nın Leverkusen kentinde düzenlenen bir etkinlikte 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı.

Ostermann Arena'da CHP Köln Derneğince "Aydınlık yarınlar için, Deniz'lerin anısına" temasıyla düzenlenen etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Rutkay Aziz, gazeteci Nebil Özgentürk, şair Ataol Behramoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş'in telefonla bağlanıp duygularını anlattığı etkinlikte gazeteci Özgentürk'ün çektiği Deniz Gezmiş Belgeseli gösterildi.

Oyuncu Rutkay Aziz, burada yaptığı konuşmada, 12 Mart faşizminin bu üç insanı hayattan kopararak alıp götürdüğünü söyledi.

O günleri hatırladığını aktaran Aziz, devrimci mücadeleleri içinde onların kurutulması için imza topladıklarını, yürüyüşler yaptıklarını, o günün var olan iktidarını, yargıyı ve parlamentoyu bu kararından vazgeçirmek için uğraştıklarını ancak bu çabalarının yeterli olmadığını söyledi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan, 6 Mayıs tarihinde Deniz Gezmiş ve arkadaşları için sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde milyonlarca yüreğin attığını kaydetti.

Çapan, "Milyonlarca kişi Denizler için bir araya geliyor, Denizleri anıyor. Denizlerin arkadaşları var, yoldaşları var bugün bu salonda ama daha önemlisi Denizler idam edildiğinde daha dünyaya gelmemiş çocuklarımız var bugün bu salonda. Adını Deniz Gezmiş'ten almış sayısını bilemediğimiz çocuğumuz var yeryüzünde." dedi.

Konuşmaların ardından ikinci bölümde sahneye çıkan Kardeş Türküler grubu, konserlerinin sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

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Deniz Gezmiş'i anma

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