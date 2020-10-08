Almanya'da devlet memurlarına 40 bin bilgisayar

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti, bünyesinde görevli personelin pandemi döneminde evlerinden çalışabilmeleri için 40 bin 728 bilgisayar satın aldı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan federal hükümet, mart-eylül ayları arasında gercekleşen satın alımlarda desktop, dizüstü bilgisayar ve tabletler için 93,5 milyon euro harcamada bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili soru önergesini yönelten Hür Demokrat Parti'li milletvekili Katharina Willkomm, hükümetin çok kısa zaman diliminde evden çalışmayı mümkün kılacak bu adımını olumlu bulduğunu belirtirken, okullardaki dijitalleşme sürecinin ise yavaş ilerlediği eleştirisinde bulundu.

Koalisyonda "Evden çalışma" tartışması

Öte yandan Homeoffice olarak adlandırılan evden çalışmanın koronavirüs pandemisi döneminde yaygınlaşması üzerine Federal Çalışma Bakanı, Sosyal Demokrat Parti üyesi Hubertus Heil, evden çalışmanın yasal düzelemeyle güvence altına alınan bir hak olması için harekete geçti. Bakan Heil, tam zamanlı çalışan herkesin görevin uygun olması ve işletme sebepli engeller bulunmaması halinde, senede 24 iş günü evden çalışabilmesini öngören bir yasal düzenleme taslağı hazırladı.