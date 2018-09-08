Almanya'da dijital detoksa ilgi artıyor

Almanya'daki sağlık sigortası kurumlarından Barmer'in piyasa araştırmaları firması Ipsos'a yaptırdığı "Almanya'da uyku sağlığı" isimli anketin sonuçları Cuma günü Berlin'de açıklandı.

Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 37'si akıllı telefon kullanımı gibi dijital dünyada geçirilen zamana yönelik yapılan kısıtlamaları olumlu buluyor.

Ankete katılanların yüzde 13'ü kendisinin de bir dönem dijital detoks uyguladığını belirtirken, katılımcıların dörtte biri ise dijital detoks yapmayı ciddi olarak düşünüyor.

Dört kişiden biri uyku sorunu yaşıyor

Ankete katılan her dört kişiden biri uyku sorunu çektiğini belirtti. Almanya'nın nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bu ülkedeki yaklaşık 15 milyon 300 bin kişinin uyku sorunu yaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Anketin sonuçlarını değerlendiren psikolog Andrea Jakob-Pannier "Görünen o ki birçok kişi dijital medyanın ve sosyal ağların uykuları üzerinde etkisi olduğu gerekçesiyle çevirim içi geçirdikleri süreyi kısıtlamak istiyor" açıklamasını yaptı. Jakob-Pannier dijital detoks için kişisel bir strateji geliştirme önerisinde de bulundu. Psikolog akıllı telefon ve internet kullanımına bilinçli şekilde molalar getirmeyi, bunun için örneğin telefonu uçuş moduna almayı önerdi. Jakob-Pannier insanların boş zamanlarında işle ilgili e-postaları da yanıtlamaması gerektiğine işaret etti.