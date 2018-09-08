HABER

Almanya'da dijital detoksa ilgi artıyor

08.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan bir ankete göre, "dijital detoks" olarak da adlandırılan ve sanal dünya ve sosyal ağlarda geçirilen sürenin kısıtlanmasını öngören harekete ilgi artıyor.

Almanya'da dijital detoksa ilgi artıyor

Almanya'daki sağlık sigortası kurumlarından Barmer'in piyasa araştırmaları firması Ipsos'a yaptırdığı "Almanya'da uyku sağlığı" isimli anketin sonuçları Cuma günü Berlin'de açıklandı.

Kamuoyuyla paylaşılan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 37'si akıllı telefon kullanımı gibi dijital dünyada geçirilen zamana yönelik yapılan kısıtlamaları olumlu buluyor.

Ankete katılanların yüzde 13'ü kendisinin de bir dönem dijital detoks uyguladığını belirtirken, katılımcıların dörtte biri ise dijital detoks yapmayı ciddi olarak düşünüyor.

Dört kişiden biri uyku sorunu yaşıyor

Ankete katılan her dört kişiden biri uyku sorunu çektiğini belirtti. Almanya'nın nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bu ülkedeki yaklaşık 15 milyon 300 bin kişinin uyku sorunu yaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Anketin sonuçlarını değerlendiren psikolog Andrea Jakob-Pannier "Görünen o ki birçok kişi dijital medyanın ve sosyal ağların uykuları üzerinde etkisi olduğu gerekçesiyle çevirim içi geçirdikleri süreyi kısıtlamak istiyor" açıklamasını yaptı. Jakob-Pannier dijital detoks için kişisel bir strateji geliştirme önerisinde de bulundu. Psikolog akıllı telefon ve internet kullanımına bilinçli şekilde molalar getirmeyi, bunun için örneğin telefonu uçuş moduna almayı önerdi. Jakob-Pannier insanların boş zamanlarında işle ilgili e-postaları da yanıtlamaması gerektiğine işaret etti.

Psikolog, dijital stresi azaltmak için, akıllı telefonun hayatı kontrolü altına almasının önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Jakob-Pannier bunun için push bildirim mesajlarının kapatılması, akıllı telefonların yemek sırasında kullanılmaması ve yatak odasında da tutulmamasını önerdi.

Psikolog Andrea Jakob-Pannier "Akılı telefonun ne kadar zamana mal olduğunun belirlenmesi ve bunun en azından bir bölümünün yeniden analog olarak kullanılması önemli" şeklinde konuştu.

KNA, BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'e saldırı siyasi çözüm çabalarını baltalarCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'e saldırı siyasi çözüm çabalarını baltalar
Suriyeli çocuklar azalan yardımlar nedeniyle okula gidemiyorSuriyeli çocuklar azalan yardımlar nedeniyle okula gidemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı

ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Donald Trump'tan Çin'e 267 milyar dolarlık yeni tarife açıklaması: Ben istersem...

Donald Trump'tan Çin'e 267 milyar dolarlık yeni tarife açıklaması: Ben istersem...

ABD Suriye'de sahaya dönüyor!

ABD Suriye'de sahaya dönüyor!

Çin’de 130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Çin’de 130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.