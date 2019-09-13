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Almanya'da "Dinler Arası Doğayı Koruma Haftası" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Almanya'da "Dinler Arası Doğayı Koruma Haftası" etkinliği

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Dinler Arası Doğayı Koruma Haftası" kapsamında, Almanya'nın Köln kentinde program düzenledi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma hutbesinde “Doğa ve Doğanın Korunması” konusu işlendi, namaz sonrası "Senin de Bir Fidanın Olsun" sloganı ile avluda oluşturulan saksılara çiçekler dikildi.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, burada yaptığı açıklamada doğa derneklerinin ve farklı inanç gruplarının katkılarıyla bu haftaya özel bir program düzenlediklerini söyledi.

Saral, "DİTİB’in ve merkez camimizin çevresinde yapacağımız yeşillendirme etkinliği ile dinimizin doğanın korunmasına verdiği öneminin anlaşılmasına vesile olacak ve içinde yaşadığımız topluma ve tüm kamuoyuna teşkilatımızın bu çalışmalara verdiği desteği göstereceğiz." dedi.

Cuma hutbesinde de bu konunun işlendiğini anımsatan Saral, belediye ile iş birliği halinde cami çevresindeki kamuya ait alana da çiçek diktiklerini ifade ederek, doğanın önemine vurgu yaptı.

- "Senin de Bir Fidanın Olsun" semineri

Etkinlik çerçevesinde ayrıca "Senin de Bir Fidanın Olsun" isimli seminer gerçekleştirildi.

DİTİB koordinatörlüğündeki seminere, DİTİB Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Abrahamisches Forum Derneği’nden Dr. Jürgen Micksch, Federal Çevre Koruma Kurumu’ndan Andreas Mues, Tomorrow Derneği’nden Dr. Carry Dohe konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar "Allah'a ve yarattıklarına karşı insan olarak sorumluluğumuz ve doğanın korunması" konusunda görüşlerini belirtti.

Etkinlik çevreyi koruma konulu cami rehberliğiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
“Dinler Arası Doğayı Koruma Haftası”

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