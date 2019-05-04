Almanya'da DİTİB Bramsche Eyüp Sultan Camisi açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi ibadete açıldı.

Bramsche Belediye Başkanı Heiner Pahlmann, caminin din görevlisi Mehmet Demirci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde, caminin barışa ve huzura katkı sağlayacağını söyledi.

Pahlmann, "Sizler bizim şehrimizin vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmakla birlikte, çok kültürlü şehrimize renk katmaktasınız. Burası sizler için dininizi ve geleneklerinizi yaşayabileceğiniz ve yaşatabileceğiniz bir yerdir. Burası Müslüman kimliğinizi yaşayabileceğiniz bir yerdir." dedi.

Caminin diğer milletlerden olan Müslümanlar ve Bramsche-Hesepe'deki mülteci kampında bulunan Müslümanlar için de önemli bir buluşma merkezi olduğunu belirten Pahlmann, "Buranın kapısı diğer dinlere mensup olanlar için de açıktır." ifadesini kullandı.

- "Camilerimiz, bulundukları yerlerde uyumun merkezi olma işlevini yürüttüler"

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek de caminin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.