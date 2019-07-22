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Almanya’da DİTİB camisine e-mail’le bomba tehdidi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Almanya’nın Duisburg kentinde DİTİB’e bağlı Merkez Camii’ne elektronik posta gönderilerek bomba tehdidinde bulunuldu.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne bugün yerel saatle 10.20’de e-mail üzerinden bomba tehdidi yapıldı.

Almanya’nın Duisburg kentinde DİTİB’e bağlı Merkez Camii’ne elektronik posta gönderilerek bomba tehdidinde bulunuldu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne bugün yerel saatle 10.20’de e-mail üzerinden bomba tehdidi yapıldı. Gönderilen Combat18 imzalı elektronik postada, “22/07/2019 tarihinde saat 16.45’de Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kendi ürettiğimiz ve ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası patlayacak. E-maili aldıktan sonra insanların hayatlarını kurtarmak için zamanınız olacak. Uyuyan hücreleri uyandıracağız ve baskıya karşı savaşacağız. Combat18” ifadeleri yer aldı.
Elektronik posta yolu ile yapılan bomba tehdidi cami yönetimi tarafından polise intikal ettirildi.

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