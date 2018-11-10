Almanya'da DİTİB’in izlenme planlarına eyaletlerden tepki

Bu adımın aşırı olacağını savunan eyalet örgütleri, risklerin de çok büyük olduğu görüşünde.Almanya'daki bütün eyaletlerin anayasayı koruma teşkilatlarının Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin izlemeye alınmasına karşı olduğu bildiriliyor. Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Eylül ayında DİTİB'i izlemeyi gündemine aldığı basına sızmıştı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, Ekim ayı ortasına kadar DİTİB ile ilgili ellerindeki materyalleri paylaşmalarını ve görüş bildirmelerini istemişti.

Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayınlanan bir habere göre, eyalet teşkilatlarından Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu planlarına yönelik çok net ve sert eleştiriler geliyor.

Özellikle DİTİB örgütlenmesinin yaygın olduğu Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz gibi eyaletlerin planları "aşırı" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.