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Almanya'da dizel skandalında tüketici lehine emsal karar

22.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Almanya'da mahkeme, dizel skandalı yüzünden aracının değerinin düşmesini gerekçe göstererek üreticiye dava açan müşteriyi haklı buldu.

Almanya'da dizel skandalında tüketici lehine emsal karar

Karar, toplu davaya hazırlanan dizel araç sahiplerine "iyi haber" olarak yorumlandı.Almanya'da federal mahkeme (Yargıtay), dizel skandalıyla ilgili açılan bir davada dizel araçlara emisyonunu düşük gösteren cihazlar yerleştirilmesinin üreticilerin kusuru olabileceğine hükmetti. Dava, dizel araç sahibi bir müşterinin firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle üreticiye karşı açılmıştı.

Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği Başkanı Klaus Müller, mahkeden çıkan kararın dizel araçlarda bu yola başvuran Volkswagen gibi firmalara karşı toplu dava açmaya hazırlanan tüketiciler için çok iyi bir haber olduğunu söyledi. Müller, bu cihazların emisyon testlerinde hileye başvurmak için araçlara yerleştirildiğinin son mahkeme kararıyla bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

2015'te ilk kez Volkswagen firmasının bu yola başvurduğunun ortaya çıkmasının ardından birden çok Alman otomobil üreticisinin de emisyon testlerinde hileye başvurduğu anlaşılmıştı. Dizel araçların o güne kadar bilinenden daha fazla emisyon salgıladığının ortaya çıkmasıyla da Almanya'da ve diğer bazı Avrupa ülkeleriden çok sayıda şehrin belirli bölgelerinde dizel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Mahkeme kararında, "Dizel aracın trafiğe çıkmasının yasaklanması tehlikesi vardır. Bu da ürünü asıl kullanım amacından alıkoyar" denilerek müşterinin şikayeti haklı bulundu.

Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği'nin verdiği bilgiye göre, Volkswagen'e karşı açılacak toplu davaya 400 bin civarında dizel araç sahibi katılacak.

Volkswagen, hali hazırda 50 bin dava dosyasının halen adli makamlarda görüldüğünü, 14 bin dosyanın ise çoğunluğu fima lehine olmak üzere karara bağlandığını bildiriyor.

dpa/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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