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Almanya'da dizel yasağının kapsamı genişliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Köln ve Bonn şehir merkezlerinde 1 Nisan 2019'dan itibaren bazı dizel araçların kullanımı yasaklanacak

KÖLN (AA) - Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde bazı dizel araçların yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, Euro 4 sınıfı eski dizel yakıtlı araçlar, 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerine giremeyecek.

Söz konusu yasak, 1 Eylül 2019'dan itibaren, daha yeni olan Euro 5 sınıfı dizel araçları da kapsayacak.

Getirilen yasakla her iki şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Köln Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan şehir içi otobüsleri, 2019 yılından itibaren elektrikli otobüslerle değiştirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dizel araç yasağı hava kirliliği Köln Bonn

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