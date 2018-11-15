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Almanya'da dizel yasağının kapsamı genişliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Essen ve Gelsenkirchen kentlerinde, Temmuz 2019'dan itibaren eski dizel araçlar yasaklandı

KÖLN (AA) - Almanya'da Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Temmuz 2019'dan itibaren Essen ve Gelsenkirchen kentlerinde eski dizel araçların yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme, Essen ve Gelsenkirchen kentlerinde, Temmuz 2019'dan itibaren eski dizel araçların yasaklanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararıyla Essen şehrinden geçen Ruhr bölgesinin işlek ve önemli otobanlarından A40 otobanı da etkilenecek. Söz konusu yasak kapsamına giren dizel araçlar yasağın yürürlüğe girmesi ile bu otobanın bir kısmını kullanamayacak.

İdare mahkemesinin kararına göre, söz konusu bölgelerde yasak, çok eski olan Euro 4 sınıfı dizel araçlar için Temmuz 2019, daha yeni olan Euro 5 sınıfı dizel araçlar için ise Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak, çevre kirliliğinin azaltılmasını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Köln İdare Mahkemesi de 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde eski dizel araçların yasaklanmasına karar vermişti.

Mahkemelerin bu kararlarının son karar olmadığı, söz konusu yasakların tümünün temyiz mahkemelerine götürülüp tekrar karara bağlanabileceği belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin, Köln İdare Mahkemesi'nin Köln ve Bonn şehirlerine yönelik verdiği dizel yasağı kararını temyize götürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dizel yasağı

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