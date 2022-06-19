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Almanya'da doğal gaz tasarrufu tartışılıyor

18.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı’nın yaptırım uyguladığı Rusya, Almanya’ya gaz sevkiyatını azalttı.

Almanya'da doğal gaz tasarrufu tartışılıyor

Durumun "ciddi" olduğunu vurgulayan Federal Ağ Ajansı, gelecek kış için tasarruf edilmesi gerektiğini söylüyor.Almanya’da elektrik, doğal gaz, su, telekomünikasyon, posta ve demiryollarından sorumlu Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), Rusya’nın doğal gaz sevkiyatında yaşanan kısıtlamalar ile doğal gaz fiyatlarını yükseltme stratejisi izlediğini savundu. Ajans, Almanya’daki doğal gaz arzının mevcut durumuyla ilgili "ciddi" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’na bağlı olan ajansın başkanı Klaus Müller, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya günlerdir Almanya ve Avrupa’ya daha az doğal gaz sevk ediyor. Bununla bizi sarsmayı ve fiyatları yükseltmeyi planlıyorlar" diye konuştu. Federal hükümetin bu yüzden Almanya’ya ek sıvı gaz sevkiyatı organize ettiğini de dile getiren Müller, "Kış için doğalgaz tasararrufu etmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Almanya’daki gaz depolarının halihazırda yaklaşık yüzde 56,7 oranında dolu olduğu belirtiliyor.

Federal Ağ Ajansı’nın birkaç gün önce bulnuduğu, kiralık konutlarda minimum sıcaklık zorunluluğunun 20 dereceden 18 dereceye düşürülmesi önerisi, tartışmalara neden olmuştu. Hükümet ortaklarından Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı Christian Dürr, yasağa karşı çıkmış ve hükümetin gelecek kış doğal gaz kıtlığı yaşanmaması için büyük çaba sarf etmesi gerektiğini söylemişti.

Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatını son günlerde azaltmıştı. Gazprom buna birtakım teknik tamirat çalışmalarını gerekçe göstermişti. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bunu "siyasi bir karar" olarak nitelendirmişti.

Önemli oranda Rus doğalgazına bağımlı olan Almanya’da federal hükümet, ülkenin Rus enerjisine bağımlılığını mümkün olan en hızlı biçimde azaltmak için çaba sarf ediyor.

dpa,AFP/BÜ, JD

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