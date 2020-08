Almanya’da doğum oranı düştü

Almanya’daki göçmen kökenlilerin yaş ortalaması Almanlar’dan daha düşük. Bundan dolayı çoğu çalışıyor, vergi ödüyor ve aile kuruyor.

Almanya’da yaşayan yabancı ülke vatandaşı kadınların 2019’daki doğurganlık oranı 2,06 ki bu Almanya’daki genel ortalamanın epey üzerinde. Ancak göçmen kökenliler arasında da eğitim seviyesi arttıkça çocuk sahibi olma oranı düşüyor.

Almanya giderek daha da yaşlanıyor

Uluslararası ve Almanya’daki araştırmalar, doğum oranı düştükçe ve insanların ömrü uzadıkça nüfusun yaş ortalamasının da yükseldiğini ortaya koyuyor. 1950’de 20 yaş altı nüfus yüzde 30’ken günümüzde bu oran yüzde 18’e düştü. 1950’de her yüzüncü kişi 80 yaşın üstündeydi, bugün ise her 15’nci kişi öyle. 2040 yılında da bunun her on kişiden biri olması bekleniyor.

Ülkedeki yaşlı nüfusun artması demek, çalışan genç nüfusun karşılaması temeline dayalı emeklilik sistemi ile mevcut sağlık sistemi için yükün artması anlamına geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2013 yılında demografik değişimi, küreselleşmenin yanı sıra 21’nci yüzyılın ilk yarısında toplumsal yaşamı ile bireylerin hayatında en büyük değişikliğe neden olan gelişme olarak nitelendirmişti.

Rina Goldenberg