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"Almanya’da doktor ihtiyacımız artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık politikası uzmanı ve sözcüsü Prof.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık politikası uzmanı ve sözcüsü Prof. Dr. Karl Lauterbach, Almanya'da doktor eksikliğinin yakın gelecekte büyük sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Alman Saarbrücker Zeitung gazetesi, SPD Federal Milletvekili Lauterbach’ın, “Artık bariz bir şekilde doktor sıkıntısı yaşama sürecine doğru evrildik. Bunun sebebi de, Almanya'da çok az doktor eğitiliyor" sözlerini okuyucularıyla paylaştı.

Prof. Dr. Lauterbach, “Tıp fakültelerinin puan ve standartlarını çok yüksek olması nedeniyle öğrenciler giremediğinden dolayı gelecekte doktor sıkıntısı yaşanacak. Yakın gelecekte, 7 ila 10 yıl içerisinde şimdi görev yapan doktorlarımız emekliye ayrıldığında bunu daha net göreceğiz. Ülkemizde her yıl 1,4 milyon kronik hastalığı bulunan insanlar tedavi görmekte, doktor yetişmemesi halinde bunların tedavisinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kanılacaktır. Şu anda 10 bin tıp öğrencisi eğitim görüyor ve bu rakam ihtiyacımızın çok altında. Her yıl, şu ankine ek olarak beş bin tıp öğrencisine daha ihtiyacımız var. Bir öğrencinin, uzman olarak görev yapması 15 yıl alıyor” dedi.

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