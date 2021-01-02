Almanya'da doktorlar tam kapanmanın uzatılmasını istiyor

DIVI Başkanı Janssens de yoğun bakım ünitelerinin ancak yazın rahatlamasını beklediğini söyledi.Alman Klinik Doktorları Sendikası Marburger Bund, hastanelerdeki güncel durum nedeniyle tam kapanmanın uzatılmasını talep etti. Sendika Başkanı Susanne Johna, Funke Medya Grubuna verdiği demeçte, Covid-19 hastalarının tedavisi nedeniyle sağlık sistemi üzerinde oluşan yükün tatil günleri sürecinde de artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Johna kliniklerin nefes almaya vakti olmadığını belirtti.

Susanne Johna, "Sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesi gerekiyor ve bu sadece sosyal temasın kısıtlanması için alınan önlemlerin uzatılmasıyla mümkün olabilir. Başka şekilde durumu kontrol altına almamız mümkün değil" diye konuştu. Johna, gittikçe daha fazla sağlık çalışanı da enfekte olduğu için yoğun bakım ve enfeksiyon hastalıkları ünitelerindeki iş yükünün de giderek ağırlaştığına dikkat çekti ve bu aşırı iş yükünün sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Sendika Başkanı, bu nedenle Almanya Başbakanı Merkel'in önümüzdeki salı günü eyalet başbakanları ile yapacağı görüşmeden sosyal temas kısıtlamalarının uzatılması için ortak bir karar çıkmasını umduğunu belirtti. Görüşmede 10 Ocak 2021'e kadar uygulanması öngörülentam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı ele alınacak.