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Almanya’da dolandırıcılıkla suçlanan Selefilere baskını

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 22:07 | Son Güncelleme

Berlin’de yalan beyanda bulunarak, devletin korona yardımlarından yararlanmakla suçlanan Selefilerin ev ve işyerlerine geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Almanya’da dolandırıcılıkla suçlanan Selefilere baskını

Polis, baskında 61 bin 460 euroya el koydu.Berlin’de selefilere ait olduğu belirtilen yerleşke ve arabalara "dolandırıcılık" şüphesiyle baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin yalan beyanlarla devletin sağladığı acil korona yardımlarından yararlandığı belirtildi. Berlin Emniyeti’nin kent çapında yapıldığını belirttiği, yaklaşık yüz polisin katıldığı operasyonda 11 ev ve işyeri ile beş araba arandı. Baskınlarda bir şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık yoluyla elde edildiğinden şüphelenilen toplam 61 bin 460 euroya el konuldu. Yetkililer bu yolla elde edilen toplam meblağın ise 94 bin euro olduğundan yola çıkıyor.

Operasyonun çıkış noktası radikal İslamcı Ahmet A.

Operasyonun odak noktasında yardımlardan yararlanabilmek için kendilerini küçük işletme olarak tanıtan beş şüpheliden oluşan bir grubun bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu grubun Selefilerin İslamcıların buluşma noktası olarak bilinen ve şu anda kapalı bulunan Fussilet Cami Derneği'ne düzenli olarak giden çevreden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu derneği, 2016 yılında Berlin’in Breitscheid Meydanı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren Anis Amri’nin de sık ziyaret ettiği biliniyor.

Polisin perşembe sabahı gerçekleştirdiği operasyonun Nisan ayında evine baskın düzenlenen ve hakkında soruşturma açılan radikal İslamcı Ahmet A. ile ilintili olduğu belirtiliyor. Wedding’de henüz korona önlemleri öncesi kapatılan bir caminin imamı olan Ahmet A. ve partneri yalan beyanlar yoluyla Berlin Yatırım Bankası’ndan (IBB) 18 bin euroluk acil korona yardımı elde etmekle suçlanıyordu.

Almanya’da hükümet korona krizi nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik destek ödemeleri yapmıştı. Söz konusu yardımları bir an önce zor durumdaki işletmelere ulaştırmak isteyen Berlin Yatırım Bankası, gelen online başvuruları detaylı incelemeye tabii tutmamıştı.

DW, AFP, dpa / SÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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