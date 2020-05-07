Almanya’da dolandırıcılıkla suçlanan Selefilere baskını

Polis, baskında 61 bin 460 euroya el koydu.Berlin’de selefilere ait olduğu belirtilen yerleşke ve arabalara "dolandırıcılık" şüphesiyle baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin yalan beyanlarla devletin sağladığı acil korona yardımlarından yararlandığı belirtildi. Berlin Emniyeti’nin kent çapında yapıldığını belirttiği, yaklaşık yüz polisin katıldığı operasyonda 11 ev ve işyeri ile beş araba arandı. Baskınlarda bir şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık yoluyla elde edildiğinden şüphelenilen toplam 61 bin 460 euroya el konuldu. Yetkililer bu yolla elde edilen toplam meblağın ise 94 bin euro olduğundan yola çıkıyor.

Operasyonun çıkış noktası radikal İslamcı Ahmet A.

Operasyonun odak noktasında yardımlardan yararlanabilmek için kendilerini küçük işletme olarak tanıtan beş şüpheliden oluşan bir grubun bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu grubun Selefilerin İslamcıların buluşma noktası olarak bilinen ve şu anda kapalı bulunan Fussilet Cami Derneği'ne düzenli olarak giden çevreden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu derneği, 2016 yılında Berlin’in Breitscheid Meydanı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren Anis Amri’nin de sık ziyaret ettiği biliniyor.