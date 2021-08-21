Almanya’da dördüncü dalga başladı

Pek çok bölgede kapalı alanlara sadece aşı olmuş, hastalığı atlatmış veye negatif testi olanlar girebiliyor. Aşı tazeleme de tartışma konusu.Almanya’da yeni koronavirüs vakalarında yeniden artış kaydediliyor. Federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü ülkede dördüncü dalganın başladığını duyururken tazeleme aşısı olarak bilinen üçüncü doz aşıya ilişkin tartışmalar da sürüyor.

Federal Sağlık Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Jens Spahn, vatandaşlara tazeleme aşısı sunulmasını planlıyor. Ülkede şimdiye kadar 99 milyon doz aşı kullanıldığı açıklandı. Eyaletlerin ellerindeki 2 milyon 800 bin dozu da Federal Bakanlığa iade etmeyi planladıkları haber veriliyor.

Almanya’da 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren de kapalı alanlara girişte aşılanmış, hastalığı atlatmış veya aktüel bir negatif test beyan etme kuralı yürürlüğe giriyor.

Buna uygulamaya göre hastanelere, bakım yurtlarına, kapalı alandaki yiyecek ve içecek mekanlarına, berberler ve güzellik salonlarına, spor kulüplerine, yüzme havuzlarına, sadece aşılanmış, hastalığı atlatmış veya aktüel bir negatif test sonucu beyan edenler girebilecek. Konaklamalarda ise aşılanmamış veya hastalığı atlatmamış olanlardan hafta iki kez test olma ve negatif test ibraz etme şartı getirildi.

İnsidans değeri artışta

Robert Koch Enstitüsü, haftalık raporunda, 100 binde haftalık vaka sayısı olarak bilinen insidans rakamının da ülke ortalamasında 48,8 olduğunu, bunun da ay başından bu yana yaklaşık üç kat artış anlamına geldiğini duyurdu. İnsidans rakamının en yüksek olduğu eyalet, Türkiye kökenli göçmenlerin de yoğun olduğu Kuzey Ren-Vestfalya. Burada 100 binde haftalık vaka sayısı 83,4 olarak açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü’nün haftalık raporunda öne çıkan bir diğer gelişme de vatandaşların bazılarının virüsü yurt dışında kaptığı. Bu ülkelerin başında Balkan ülkeleri, Türkiye ve İspanya geliyor.

Dördüncü dalga başladı

Robert Koch Enstitüsü, son rakamlar ve artışla dördüncü dalganın başladığının görüldüğünü de vurguluyor. Bu son dalganın ise ilk verilere göre nüfusun genç kesiminde yaygın görüldüğü belirtiliyor. Enstitü, genç yetişkinler diye nitelenen bu gruptan hastaların da hastanelere düştüğünü bildiriyor.

Almanya’da Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşı cinsi itibarı ile iki veya tek doz olarak tam korumaya kavuşan vatandaş sayısı 48,7 milyon. Nüfusa oranla da halkın yüzde 58,5’i aşısı tamamlanmış sayılıyor. Tek toz olarak tam korumaya henüz ulaşmamış kişi sayısı ise 53,1 milyon, yani nüfusun yüzde 63,6’i.

12-17 yaştaki gençler arasında aşısı tamamlanmışların oranı yüzde 17. 18-59 yaş araslığındakilerin ise yüzde 61,7’sinin aşısının tamamlandığı bildiriliyor. 60 yaş üstü grupta ise tam aşılanarak koruma kazanmış vatandaşların oranı yüzde 82,9 olarak duyuruldu.

Tazeleme aşısı tartışması

Almanya’da tazeleme aşılarına başlama tartışmaya neden olurken Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, bazı eyaletlerde özellikle yaşlı bakım evlerinde veya risk grubunda olanların tazeleme aşısına başlanacağını duyurdu.

Hekimler için hazırlanan resmi duyuru broşürlerinde, yaşlı bakım evleri ve risk grubundakilere yapılacak bu aşılarda BioNTech/Pfızer ile Moderna kullanılması tavsiye ediliyor. İlaveten bu tazeleme aşısına bağışıklık sistemi zayıf olanlar, buna neden olan bir hastalığı bulunanlar veya hanesinde bakıma muhtaç kişiler olanlar ile 80 yaş üstü vatandaşların da dahil olduğu belirtiliyor.

Tazeleme aşılarının ayrıca vektör aşılar diye bilinen Astrazeneca veya tek dozluk Johnson & Johnson olanlara da teklif edilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Spahn, yukarıda sayılan kişi ve gruplar sonrasında, ikinci adım olarak daha önce aşısını olmuş her vatandaşa teklif edilmesinin düşünüldüğünü de söyledi. Bakan Spahn, tazeleme aşısının gerekli resmi izin kapsamında olduğunu belirterek, daha uzun süre koruma sağladığını ve daha önce vurulan aşıyla kazanılan bağışıklığı güçlendirdiğini vurguluyor. Spahn, planlanan tazeleme aşıları için Almanya’da yeterli miktarda aşı bulunduğunun da altını çiziyor.

Almanya’da tazeleme aşısına tam aşılama süreci altı önce biten kişilerden başlanacağı bildiriliyor. Tazeleme aşılarının büyük ölçüde muayenehanelerde hekimlerce yapılması planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise refah seviyesi yüksek ülkelerin tazeleme aşısına geçme planını sert biçimde eleştiriyor. Ondan önce halkının hala çoğunun aşılanmamış olduğu yoksul ülkelere aşı yardımı yapılmasını talep ediyor. Almanya Sağlık Bakanı ise, tazeleme aşıları yapılması ile aşıların bağışlanmasını eş zamanlı yapmayı planladıklarını açıkladı.

dpa/ETO,BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

