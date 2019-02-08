Almanya’da dört katlı apartmanda yangın: 5 ölü

Almanya’da dört katlı bir apartmanda meydana gelen yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaleti Bad Dürkheim kentine bağlı Lambrecht kasabasında dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı üstlenen Frankenthal savcılığı, görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yangının gece 23.30 sıralarında dört katlı bir apartmanın çatı katında mutfak eşyalarından çıkmış olabileceği üzerinde durduklarını açıkladı. Polis yangında hayatını kaybedenlerin arasında çocukların olmadığını duyururken ölenlerin milliyeti hakkında bilgi verilmedi. Ölenlerin çatı katında oturan bir çift ve misafirliğe gelen 3 kişinin olduğu açıklandı.
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