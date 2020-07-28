Almanya'da dört kişiden biri göçmen kökenli

Federal İstatistik Dairesi, göçmenlerin en çok geldiği ülkelerin sırasıyla Türkiye, Polonya ve Rusya olduğunu kaydetti.Almanya'da halkın yaklaşık dörtte birinin göçmen kökenli olduğu açıklandı. Fedreal İstatistik Dairesi, halkı temsil eden küçük bir kesimde sık aralıklarla yapılan nüfus sayımı Mikrozensus'a göre, 2019 itibarı ile Almanya'da 21 milyon 200 göçmen kökenli bulunduğunu duyurdu. Almanya'da bu kavram, kendi Alman olarak doğmayanları veya ebeveynlerinden biri doğuştan Alman olmayan bireyleri tanımlamakta kullanılıyor. Federal İstatistik Dairesi, bu son rakamın nüfusun yüzde 26'sına tekabül ettiğini ve önceki yıla oranla bu istatistikte yüzde 2,1 artış olduğunu kaydetti. Bu artış, göçmen kökenlilerin 2011 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme oranına tekabül ediyor.

2019 yılında Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerden yüzde 52'sinin Alman vatandaşı olduğu, yaklaşık yüzde 48'nin de yabancı bir ülke vatandaşı olduğu bildirildi.

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 85'lik büyük bir bölümü, kendi Almanya'ya göç etmiş olanlardan oluşuyor. Alman vatandaşlığına geçmiş göçmen kökenlilerden, ülkeye bizzat kendi göç etmiş olanların oranıysa yüzde 46. Bu, göçmen kökenli bir aileden gelip de kendinin bir göç geçmişi bulunmadığı anlamına geliyor.