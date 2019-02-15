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Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dualı Gömlekler Sergisi" açıldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi Sergi Salonu'nda tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hat sanatçısı Mehmet Vanlıoğlu tarafından hazırlanan ve 26 eserin yer aldığı serginin açılışını, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ve DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen yaptı.

Başkonsolos Erciyes, yaptığı konuşmada, serginin hem estetik hem de edebi açıdan ne kadar zengin bir kültüre sahip olunduğunun bir yansıması şeklinde niteleyerek, "Bu sayede ecdadımızın ne kadar gelişmiş bir kültürel ve sanatsal birikim sahibi olduğunu görmüş oluyoruz. Bunların yaşatılması ve bu güne aktarılması da çok önemli. Bu eserleri sunarken hem tarihi yansıtmışlar, hem de kendi birikimlerini ve yorumlarını da katmışlar. O da sergiye ayrı bir güzellik katmış." dedi.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu da açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 kişilik çalışma grubuyla sergiyi hazırlarken, çıkış noktalarının şifa niyetine yazılan Kaside-i Bürde olduğunu belirterek, "Bu çalışmayı tarihi bir aktarım olarak düşünüyorum. Biz bunu tarihte insanların yaptığı gibi ebced hesabı, ay güneş hesabı ile yapmadık, biz bunu sanatsal olarak bu güne aktardık. Bu bizim ilk sergimiz ve bundan sonra farklı yerlerde sergiler planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergi 17 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dualı Gömlekler Sergisi

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