KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde "Dünden Bugüne" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın açılışını yaptığı sergide, DİTİB'in kuruluş süreci ile Köln Merkez Camisi'nin yapım aşamalarını anlatan fotoğraflar yer alıyor.

DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, serginin 34 yıllık bir geçmişe ışık tuttuğunu ve sergilenen fotoğraflarla tarihi canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezin sergi salonunda açılan ve 60 fotoğrafın yer aldığı sergi 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Sergi daha sonra Köln Ehrenfeld Tasarım Parkuru (Passagen/Interior Design Week Köln 2019) kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

