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Almanya'da "Ege Esintileri" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

Tambur sanatçısı Murat Aydemir ile klasik kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos, Köln'de düzenlenen "Ege Esintileri" konserinde sahne aldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde tambur sanatçısı Murat Aydemir ile klasik kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos, "Ege Esintileri" isimli konserde sahne aldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Trinitatis Kilisesi'nde düzenlenen konsere, Köln-İstanbul Kardeşşehir Derneği, Köln-Selanik Kardeşşehir Derneği ve İsTanbur destek verdi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ralf Heinen, açılışta yaptığı konuşmada, müziğin evrensel dilinin önemine değinerek, sanatın toplumları birbirine daha çok yaklaştırdığını belirtti.

Türk ve Yunan ezgilerinden oluşan konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Ege Esintileri" konseri

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