Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,9 puan azalarak eksi 1,1 puana indi. Endeksin 2010’dan beri ilk defa sıfırın altına inmesi dikkati çekti.

Haziranda eksi 21,1 puan olan endeks, bu ay eksi 24,5 puan seviyesine indi. Endeksin 21,8 puan olan uzun vadeli ortalamasının çok altında kalması dikkati çekti. Piyasa beklentisi endeksin temmuzda eksi 22 olması yönündeydi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi. İran ve Batı arasındaki ihtilaflar artıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı da sadece Çin ekonomisinin gelişmesi üzerinde yük olmuyor. Brexit konusundaki belirsizlikler de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endekse ilişkin anket, 5-15 Temmuz'da 189 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.

- Bundesbank, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçülmesini bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığına dikkati çekerek, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Alman hükümeti, 17 Nisan'da, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü.

Bundesbank ise 7 Haziran'da Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 0,6'ya düşürmüştü.

