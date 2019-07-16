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Almanya'da ekonomik güven temmuzda geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ülkede ZEW Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda eksi 21,1'den eksi 24,5'e geriledi - ZEW Başkanı Wambach: - "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi"

BERLİN (AA) - Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, temmuzda geçen aya göre 3,4 puan azalarak eksi 24,5 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı.

Haziranda eksi 21,1 puan olan endeks, bu ay eksi 24,5 puan seviyesine indi. Endeksin 21,8 puan olan uzun vadeli ortalamasının çok altında kalması dikkati çekti. Piyasa beklentisi endeksin temmuzda eksi 22 olması yönündeydi.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,9 puan azalarak eksi 1,1 puana indi. Endeksin 2010’dan beri ilk defa sıfırın altına inmesi dikkati çekti.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de düştü. Söz konusu gösterge, 0,1 puan azalarak 20,3 puana geriledi.

Avro Bölgesi’ndeki mevcut ekonomik durum göstergesi de 6,9 puan gerileyerek 10,6 puana düştü.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle Alman fabrika siparişlerindeki olumsuz eğilim, muhtemel analistlerin kötümser kalmalarını destekledi. İran ve Batı arasındaki ihtilaflar artıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı da sadece Çin ekonomisinin gelişmesi üzerinde yük olmuyor. Brexit konusundaki belirsizlikler de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endekse ilişkin anket, 5-15 Temmuz'da 189 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.

- Bundesbank, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçülmesini bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığına dikkati çekerek, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte hafif küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Alman hükümeti, 17 Nisan'da, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü.

Bundesbank ise 7 Haziran'da Almanya'nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6'dan yüzde 0,6'ya düşürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi Güven endeksi ZEW

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