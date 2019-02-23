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"Almanya'da elçilik okulları açmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: - "Almanya ile anlaşarak Türklerin en yoğun olduğu üç noktada elçilik okulları açmak istiyoruz" - "Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin okullarda ciddi olarak, yer ve mekan ayrılarak okutulmasını istiyoruz. Türkoloji bölümünün üniversitelerde kapatılmamasından yanayız"

KÖLN (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Almanya ile anlaşarak biz Türklerin en yoğun olduğu üç noktada elçilik okulları açmak istiyoruz." dedi.

"III. Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı" çerçevesinde Almanya'da bulunan Safran, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda çalıştayın sonuçları değerlendirdi.

Safran, uzun yıllara uzanan ve özellikle 1961 yılından bu yana büyük gelişme gösteren Türk-Alman ilişkilerinin önemine değinerek, "Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin okullarda ciddi olarak, yer ve mekan ayrılarak okutulmasını istiyoruz. Türkoloji bölümünün üniversitelerde kapatılmamasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de olmak üzere üç elçilik okulu bulunduğunu hatırlatan Safran, şunları kaydetti:

"Almanya'da bu okullara benzer okullar açmak istiyoruz ve bunu sesli olarak da dile getirdik. Almanya ile anlaşarak biz Türklerin en yoğun olduğu üç noktada elçilik okulları açmak istiyoruz. Bu okulların Gymnasium (lise) düzeyinde, müfredatları karşılıklı olarak anlaşılabilir ve hem Almanya hem de Türkiye'de yükseköğretime girip diploması her iki ülkede de kabul gören bir okul yapısı istiyoruz. Ortak bir müfredatla bunu başarmak istiyoruz."

Alman yetkililere buradaki iki dilli okullarda Türkçe öğretmen sıkıntısı olması ve Türkiye'ye bildirilmesi durumunda Türkiye'nin bu ihtiyacı karşılayabileceğini bildirdiklerini belirten Safran, iki dilli bir okulu ziyaret ettiklerini ve iki dilli okulların başarısını bizzat yerinde gördüklerini söyledi.

Eğitimin siyaset ve politikanın dışında tutulması gereken bir değer olduğunu vurgulayan Safran, "Eğitim evrensel bir değer, insanlığa ve insana hizmet ediyor. Bu dünya eğer barış içinde yaşayacaksa bunun yolu eğitimden ve eğitilmiş insandan geçiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun çocuklarımızı eğitmek zorundayız." diye konuştu.

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Almanya Yıllık Eğitim ve Değerlendirme Çalıştayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran

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