Almanya'da elektrikli otomobil bataryası üretimi için 30 şirket başvurdu

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinde elektrikli arabaların batarya hücrelerinin üretimi için devlet yardımlarından faydalanmak üzere 30 şirketin başvurduğunu belirtti.

Altmaier, yaptığı açıklamada, batarya hücrelerinin üretimi için devletin vereceği teşviklerden yararlanmak için 30 şirketin başvurduğunu duyurdu.

Altmaier, batarya hücrelerinin Almanya'da üretimi konusunda şirketlerin talepleri için "Talep beklentilerimizi çok aştı." dedi.

Başvuran şirketler arasında Volkswagen, BMW, BASF ve Varta da bulunuyor.

Alman Bakan Altmaier, Avrupa'da büyük ölçekli batarya üretimi için Fransa ve Polonya gibi diğer ülkelerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu konuda özel sektör konsorsiyumlarını da destekleyeceklerini belirtmişti.

Altmaier, Alman hükümetinin, batarya hücrelerinin Almanya’da üretimi için 1 milyar avro ayırdığını açıklamıştı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.