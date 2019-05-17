Almanya'da elektrikli scooterlara yeşil ışık

Yeni düzenlemenin Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Almanya'da hem çevre hem de trafik sorununa karşı büyük bir alternatif oluşturan bisikletlerin yanında artık elektrikli scooterların kullanımının da yaygınlaşacak. Elektrikli scooterların kullanıma ilişkin yasal düzenleme bugün

Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edildi.

Yeni yasal düzenleme elektrikli scooterlara trafik ruhsatı verilmesini öngörüyor. Üzerinde ayakta durularak seyahat edilebilen küçük ve portatif bir binek aracı olan elektrikli scooterlara trafik ruhsatı verilmesi bazı koşullara bağlandı. Buna göre e-scooter olarak da adlandırılan araçlar kaldırımlar ve yayalara mahsus yollarda kesinlikle kullanılamayacak. 14 yaşından küçüklerin de e-scooter kullanmasına izin verilmeyecek. Elektrikli scooterların hızı ise saatte 20 kilometreyi geçemeyecek. Yasal düzenlemeye göre, sürücüler kask takmak zorunda olmayacak, ancak trafik sigortası zorunlu tutulacak.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada elektrikli scooterların başlangıçta planlananın aksine, kaldırım ve yaya yollarında değil, sadece bisikletler için ayrılan yollarda veya sokakta kullanılabileceğini söyledi.