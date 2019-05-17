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Almanya'da elektrikli scooterlara yeşil ışık

17.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

Almanya’da Eyalet Temsilcileri Meclisi, elektrikli scooterların trafikte kullanıma ilişkin yasal düzenlemeyi onayladı.

Yeni düzenlemenin Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Almanya'da hem çevre hem de trafik sorununa karşı büyük bir alternatif oluşturan bisikletlerin yanında artık elektrikli scooterların kullanımının da yaygınlaşacak. Elektrikli scooterların kullanıma ilişkin yasal düzenleme bugün

Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edildi.

Yeni yasal düzenleme elektrikli scooterlara trafik ruhsatı verilmesini öngörüyor. Üzerinde ayakta durularak seyahat edilebilen küçük ve portatif bir binek aracı olan elektrikli scooterlara trafik ruhsatı verilmesi bazı koşullara bağlandı. Buna göre e-scooter olarak da adlandırılan araçlar kaldırımlar ve yayalara mahsus yollarda kesinlikle kullanılamayacak. 14 yaşından küçüklerin de e-scooter kullanmasına izin verilmeyecek. Elektrikli scooterların hızı ise saatte 20 kilometreyi geçemeyecek. Yasal düzenlemeye göre, sürücüler kask takmak zorunda olmayacak, ancak trafik sigortası zorunlu tutulacak.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada elektrikli scooterların başlangıçta planlananın aksine, kaldırım ve yaya yollarında değil, sadece bisikletler için ayrılan yollarda veya sokakta kullanılabileceğini söyledi.

Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin ardından sonra Bakanlar Kurulu'nda da onaylanmasının ardından yeni yasal düzenlemenin Haziran ayı sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tepkiler olumlu

Bremen eyaletinin Yeşiller partili Ulaşım ve Çevre Senatörü Joachim Lohse, Eyalet Temsilcileri Meclisi'ndeki oturumda, ulaşım gereksinimlerinin yeni tip mikro binek araçları ile desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Saar eyalatinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Ulaştırma Bakanı Anke Rehlinger ise bu düzenleme ile trafikte en dezavantajlı durumda olan yayaların mağdur edilmemesini istedi.

Alman Küçük Elektrikli Taşıtlar Birliği Başkanı Lars Zemke, yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bayerischer Rundfunk radyosuna konuşan Zemke, düzenlemeyi "trafikte dönüşüm için iyi bir fırsat" sözleriyle değerlendirdi.

Çevre dostu Alman Trafik Klübü'nden (VCD) yapılan açıklamada da, elektrikli scooterların otomobil kullanımının kısmen azalmasına katkıda bulunabileceği vurgulandı. Kulüp başkanı Kerstin Haarmann, SWR yayın kuruluşuna verdiği demeçte, kask ve ehliyet zorunluluğunun bulunmamasının elektrikli scooterları cazip hale getireceğini ifade etti. Haarmann, yeni uygulama ile bisiklet yollarına daha yoğun bir talep olacağını da belirterek, yeni bisiklet yolları inşa edilmesi talebinde bulundu.

Kaza Cerrahisi Derneği'nden uyarı

Alman Ortopedi ve Kaza Cerrahisi Derneği ise elektrikli scooterların olası tehlikelerine karşı uyarıda bulundu. Dernek adına açıklama yapan Christopher Spering, "Şehir içi trafiğinde elektrikli cooterlar oldukça tehlikeli" sözleriyle trafikteki diğer kişilerin bu araçları fark etmelerinin zorluğuna dikkat çekti.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Federasyonu (BUND) ise bataryayla çalışan elektrikli scooterların yeni çöp sorununa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DW,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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