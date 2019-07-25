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Almanya'da emekli korgeneral aşırı sağcı partiden aday olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

Emekli Korgeneral Joachim Wundrak'ın, aşırı sağcı AfD partisinden Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı duyuruldu

BERLİN (AA) - Alman ordusundan emekli Korgeneral Joachim Wundrak, ekimde yapılacak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden aday olacak.

AfD Hannover Teşkilatı Başkan Yardımcısı Reinhard Hirche, Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı seçimleri için böyle bir aday bulduklarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Wundrak da ülkenin geleceğiyle ilgili sorumluluk alma bilinciyle AfD'ye üye olduğunu belirtti.

Haberde, son olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri Hava Operasyonları Merkezi Komutanlığı görevinde bulunan ve geçen yıl emekliye ayrılan Wundrak'ın, 7 Ağustos'ta yapılacak toplantıda AfD'den resmen aday gösterileceği ve parti içinde adaylık için rakibi bulunmadığı kaydedildi.

Alman Ordusunda 44 yıl hizmet veren Wundrak, Bosna Hersek ve Afganistan'da da önemli görevler üstlenmişti.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

- Aşırı sağcı partide çok sayıda eski asker bulunuyor

Aşırı sağcı AfD'de çok sayıda eski askerin bulunması dikkati çekiyor.

AfD'nin Federal Mecliste 91 milletvekilinden 11'i eski askerlerden oluşurken, 35 bin parti üyesinden 2 bin 100'nün de asker kökenli olduğu tahmin ediliyor.

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Almanya asker aşırı sağcı AfD partisi Joachim Wundrak seçimler

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