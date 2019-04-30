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Almanya’da emekli maaşlarına zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Almanya’da, 1 Temmuz 2019'dan itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına ise yüzde 3,91 zam yapıldı

BERLİN (AA) - Almanya’da yaşayan yaklaşık 20 milyon emeklinin maaşlarına 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren zam yapıldı.

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına da yüzde 3,91 zammı bugün onayladı.

Yeni zam oranlarına göre, 1000 avro maaş alan bir emekli, 1 Temmuz’dan itibaren batıda 31,80, doğuda 39,10 avro daha fazla alacak.

Almanların yüzde 50’den fazlası kiralık evde otururken, ev fiyatların ve kiralarının yükselmesi, ülkede emeklileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Almanya'nın bütçe fazla vermesi dikkati çekerken, Alman sivil toplum kuruluşları uzun zamandır emeklililerin haklarının iyileştirilmesi için çağrı yapıyor.

İki Almanya’nın birleşmesinden önceki durumdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı ülkedeki emeklilik maaşlarında dengeyi sağlamak amacıyla doğu eyaletlerde yaşayanlar için emeklik maaşı daha yüksek oranda artırılıyor.

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Almanya emekli zam

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