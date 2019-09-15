Almanya'da Emeklilerin Durumu Kaygı Veriyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, emeklileri zor günlerin beklediğini gözler önüne serdi. Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre yoksullukla karşı karşıya kalan emeklilerin sayısındaki artış önümüzdeki yıllarda hız kazanacak. Halihazırda fakirlik sınırında gelire sahip emeklilerin oranı yüzde 16,8. Ancak bu oran, hükümet tarafından önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 21,6’ya yükselecek, başka bir deyişle 67 yaşındaki her beş insandan biri yoksulluk içinde yaşayacak. Almanya'da 2018 verilerine göre genel yoksulluk oranı yüzde 19. En az 15 milyon kişinin yoksulluktan etkilendiğini belirten uzmanlar, bu sayının 2036'ya kadar 20 milyona ulaşabileceğini, başka bir deyişle halkın yüzde 25'inin fakir duruma gelebileceğini ifade ediyor.
Almanya'da aylık net geliri 958 Euro‘nun altında kalanlar yoksulluk eşiğinde sayılıyor. Yoksulluk sınırı ise okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 Euro‘ya kadar yükseliyor. Bertelsmann’ın araştırmasına göre son on yılda emekliler arasında yoksulluk diğer kesimlerine oranla on kat daha hızlı artmış durumda. Emeklilik maaşlarıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden emeklilerin sayısı da her geçen yıl artarken, emekli 800 binden fazla kişi geçimini sağlayabilmek için yan işlerde çalışıyor. Yeni emekli olan bir erkeği ortalama 980 Euroluk bir emeklilik maaşı beklerken, kadın emekliler ise ortalama 600 Euroluk emeklilik maaşı ile geçiniyor.
Genel ortalamada bakıldığında, normal çalışma süresi olan 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olanların aldığı aylık ücret ortalama sadece 814 Euro. Ekonomik açından dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alan Almanya’da emeklilerin durumu kaygı uyandırıyor. 350 bin emekli aç kalmamak için aşevlerinde karnını doyuruyor. Her geçen gün daha çok sayıda Alman emekli olunca daha iyi koşullar altında yaşayabilme umuduyla yurt dışına yerleşiyor. Nitekim 2018 verilerine göre başka ülkelere yerleşen emeklilerin sayısının 1993'ten bu yana 110 binden 250 bini buldu.
Emeklilik çağındaki fakirleşmeden en olumsuz etkilenenler arasında, uzun yıllar düşük ücretli, vasıfsız işlerde çalıştıkları veya uzun süreli işsiz oldukları için emekli olduklarında cüzi bir emekli aylığıyla aybaşını getirmekte zorlanan Türkiye kökenli göçmeler geliyor.
Emeklilerin umudu, sosyal demokrat SPD’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ‚“temel emeklilik“ adlı reform paketi. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, başka bir gelirine bakılmaksızın düşük emekli maaşı alanlara temel emeklilik ödenmesini yasalaştırmayı hedefliyor. Taslak, 35 yıl emekli sandığına prim ödemiş, çocuk ya da hasta bakmış, düşük emekli maaşı alan kişilere, 1 Ocak 2021’den itibaren ayda 447 Euro zam öngörüyor. Buna göre 514 Euro alan bir emekli 961 Euro maaş alacak. Bu paralar vergilerden karşılanacak ve emekli maaşı zammında sosyal yardımlardaki şartın tersine kişinin mal varlığı olup olmadığına bakılmayacak. Ancak bu tasarının yasalaşması şu an için zor görünüyor. Koalisyonun Birlik Partileri kanadı, temel emekli taslağının adil olmadığını, Çalışma Bakanı Heil'in milyarlarca Euro yükü vergi mükelleflerinin sırtına yüklemek istediğini savunarak, taslağı reddetti.
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