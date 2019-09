Almanya'da Emeklilerin Durumu Kaygı Veriyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, emeklileri zor günlerin beklediğini gözler önüne serdi. Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre yoksullukla karşı karşıya kalan emeklilerin sayısındaki artış önümüzdeki yıllarda hız kazanacak. Halihazırda fakirlik sınırında gelire sahip emeklilerin oranı yüzde 16,8. Ancak bu oran, hükümet tarafından önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 21,6’ya yükselecek, başka bir deyişle 67 yaşındaki her beş insandan biri yoksulluk içinde yaşayacak. Almanya'da 2018 verilerine göre genel yoksulluk oranı yüzde 19. En az 15 milyon kişinin yoksulluktan etkilendiğini belirten uzmanlar, bu sayının 2036'ya kadar 20 milyona ulaşabileceğini, başka bir deyişle halkın yüzde 25'inin fakir duruma gelebileceğini ifade ediyor.

Almanya'da aylık net geliri 958 Euro‘nun altında kalanlar yoksulluk eşiğinde sayılıyor. Yoksulluk sınırı ise okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 Euro‘ya kadar yükseliyor. Bertelsmann’ın araştırmasına göre son on yılda emekliler arasında yoksulluk diğer kesimlerine oranla on kat daha hızlı artmış durumda. Emeklilik maaşlarıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden emeklilerin sayısı da her geçen yıl artarken, emekli 800 binden fazla kişi geçimini sağlayabilmek için yan işlerde çalışıyor. Yeni emekli olan bir erkeği ortalama 980 Euroluk bir emeklilik maaşı beklerken, kadın emekliler ise ortalama 600 Euroluk emeklilik maaşı ile geçiniyor.