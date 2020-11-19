Almanya'da en az intihar edenler Türkler ve Yunanlar

İntihara en az başvuranlar ise Yunanlar ve Türkler.Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, ülkede yaşayan yabancı ülke vatandaşı göçmenler arasında intihar oranının Almanların yarısı kadar olduğunu ortaya koydu. 2000-2017 yılları arasındaki resmi intihar istatistikleri baz alınarak yapılan araştırmada Almanların verileriyle Almanya'da yaşayan Türkiye, İtalya, Polonya, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Romanya, Hollanda ve İspanya kökenlilerin verileri karşılaştırmaya tabi tutuldu.

Araştırmaya göre 2000-2017 yılları arasında Almanya'da 8 bin 936'sı göçmen kökenli, toplam 206 bin 56 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Türk vatandaşları arasında ise 330'u kadın ve bin 59'u erkek olmak üzere toplam bin 389 intihar gerçekleşti. Türkler toplam intihar vakalarının yüzde 0,6'sını, göçmenler arasındaki vakaların ise yüzde 15'ini oluşturdu.

Güney ülkelerinde oranlar daha düşük

Araştırmada halk gruplarının nüfusa oranı hesaba katılarak baz alınan standart intihar oranının (SMR) en düşük olduğu gruplar 0,24 ile Yunanlar, 0,33 ile Rumenler, 0,35 ile Türkler ve 0,38 ile İspanyollar. Bu oranın en yüksek çıktığı göçmen grupları ise 0,86 ile Ruslar, 0,73 ile Ukraynalılar ve Polonyalılar oldu.