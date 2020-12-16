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Almanya'da en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

16.12.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Almanya'da en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Almanya’da koronavirüs pandemisinin başından bu yana bir gün içindeki en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi.

Son 24 saat içinde 952 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.Robert Koch Enstitüsü'nün bu sabah yaptığı açıklamaya göre Almanya'da son 24 saat içnde 952 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Almanya'da günlük ölüm sayısı en son geçen Cuma günü 598 olarak en yüksek seviyeyi görmüştü. Pandeminin başından bu yana Almanya'da kaydedilen can kaybı ise 23 bin 427'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içinde Almanya'daki günlük vaka sayısını ise 27 bin 728 olarak duyurdu. Almanya'da böylece pandeminin başından bu yana koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 379 bin 238 olurken enstitü yaklaşık bir milyon 25 bin kişinin iyileştiğini açıkladı.

Almanya'da bugün pandemi nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamalar sertleştiriliyor. Perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak. Tedbirler 10 Ocak tarihine kadar yürürlükte kalacak.

AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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