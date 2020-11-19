Almanya'da "Enfeksiyon yasası" meclisten geçti

Öncesinde düzenlenen gösterilerde ise 200’e yakın eylemci gözaltına alındı.Almanya'da federal hükümetin, Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklikler içeren yasa tasarısı, Federal Parlamento ile Eyalet Temsilcileri Meclisi üyeleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik kararların hukuki zeminini güçlendirmesi amaçlanan tasarı Federal Parlamentoda 236 hayır oyuna karşı 415 oyla kabul edildi. Oylamada sekiz milletvekili ise çekimser kaldı. Tasarı, 69 sandalyeli Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden de 49 oyla geçti.

Federal Parlamento'da yapılan oylama öncesinde, kürsüden yaptığı konuşmada tasarıyı savunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemlerini bir kez daha savunarak, kabinenin kriz yönetimine güvenilmesini talep etti. Spahn konuşmasında, artan enfeksiyon sayılarının, hastanelerin yoğun bakım servislerinde er ya da geç "acıların artmasına" neden olduğunu vurguladı.

Berlin'de 200'e yakın gözaltı