HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da enflasyon 28 yıl sonra yüzde 4'lere çıktı

Almanya'da enflasyon 28 yıl sonra yüzde 4'lere çıktı

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da enflasyon, 1993 yılından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Almanya'da enflasyon 28 yıl sonra yüzde 4'lere çıktı

Artışta artan enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısı rol oynuyor.Artan enerji fiyatları Almanya'da enflasyonu son 28 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Enflasyon Eylül ayında, 1993 Aralık ayında kaydedilen yüzde 4,3'lük oranın ardından ilk kez, yüzde 4'ün üzerine çıktı. Eylül'de enflasyon, bir önceki yıl Eylül ayına göre yüzde 4,1 olarak saptandı.

Federal İstatistik Dairesi, Eylül ayında enflasyonda kaydedilen artışta enerji piyasalarındaki gelişmelerin rol oynadığına işaret etti. Daire yetkilisi Christoph-Martin Mai, enerji fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 14,3'lük artış kaydedildiğini belirterek, bu yılın başında yürürlüğe sokulan karbondioksit vergisinin de enerji mamullerindeki fiyat artışlarında etkili olduğunu ifade etti. Şirketler, Ocak ayından bu yana yakılan dizel, benzin, kalorifer yakıtı ve doğalgaz sonucu oluşan karbondioksit salınımı için ton başına 25 euro ödüyor. Mai, geçen yıla göre kalorifer yakıtında yüzde 76,5, benzinde yüzde 28,4, doğalgazda yüzde 5,7 ve elektrikte yüzde 2 oranında fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Gıda enflasyonu yüzde 4,9'a çıktı

Gıda maddelerinde de artış yüzde 4,9 ile alışılmışın üstünde gerçekleşti. Sebzede yüzde 9,2'ye varan fiyat artışları kaydedilirken süt ürünleri ve yumurta yüzde 5,5 pahalandı. Enflasyon tüketim malları ve hizmetlerde de kendini hissettirdi. Taşıt fiyatları yüzde 6,4, mobilya fiyatları yüzde 4,4 artarken hizmetlerde yüzde 2,5'lik artış gerçekleşti. Kiralar da yüzde 1,4 oranında arttı.

Almanya'da enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 3,8, Ağustos ayında yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.

"Yüzde 5 yönünde ilerleyecek"

Münih Üniversitesine bağlı ekonomik araştırmalar enstitüsü "ifo", enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 5 seviyesine doğru yükselmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Ifo Enstitüsünün şirketlerle yaptığı anketlere dayandırdığı raporda, firmaların artan masrafları henüz tüketiciye tamamen yansıtmadığına, tedarik sıkıntısındaki artış sonucu pek çok perakendecinin fiyat artışına gitmeyi düşündüğüne işaret edildi.

rtr,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
BioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyorBioNTech'te dikkat çeken oran: 20 kat artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.