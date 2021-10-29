Almanya'da Enflasyon Rekoru

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı, özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ve küresel arzda yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle yeni bir rekor kırarak, son 28 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Federal İstatistik Dairesi'nin son verilerine göre, geçen ay yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, Ekim’de yüzde 4,5'e yükseldi. Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olması dikkat çekiyor.

Almanya'da enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 3,8, Ağustos ayında yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti. Ülkede enflasyonun yüzde 4’ü aştığı en son 1993 yılı Aralık ayında görülmüş, o tarihte enflasyon oranı yüzde 4,3’e çıkmıştı.

Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu tetikliyor

Enerji fiyatlarının yıllık bazda, yüzde 18,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,9 ve hizmetlerde yüzde 2,4 oldu. En çok fiyat artışı kalorifer yakıtında görüldü ve artış aynı döneme göre yüzde 77 oldu. Onu yüzde 28’le mazot ve benzin gibi akaryakıt fiyatları izledi. Ülkede bir litre mazot fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarak 1,62 Euro’yla, en yüksek seviyeye ulaştı. Alman Otomobil Kulübü (ADAC), 2012'de 1,55 Euro’yla ulaşılan rekor seviyenin bu hafta kırıldığını açıkladı. Benzin fiyatı da 1,75 Euro’ya yükseldi.

Pandemiyle birlikte petrol üretiminde yaşanan sıkıntılar, ham petrolün fiyatının hızla tırmanmasına neden oluyor. Enerji sektöründeki arz, yükselen talebe aynı oranda cevap veremiyor. Bu, başta ham petrol olmak üzere tüm enerji ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Her ne kadar ekonomistler fiyat artışlarının geçici olacağı öngörüsünde bulunsa da tüketiciler, yüksek enflasyonun etkilerini hissetmeye başladı. Nitekim beklentilerin çok üstünde artış kaydederek tüketicileri endişelendirenlerin başında, gıda fiyatlarındaki yüzde 4,9’luk enflasyon geliyor. Sebzede yüzde 10, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 5 artış oldu.

Gelecek yıl düşüş bekleniyor

Hükümet 2021 yılının tamamı için ulusal enflasyon oranının yüzde 3’e çıkacağı tahmini yapmıştı, ancak ekonomi çevreleri artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 5’e ulaşabileceğini öngörüyor. Aynı zamanda pandemi sonrası ekonomik toparlanma ve tedarik zincirindeki sıkıntıların azalması sonrasında, enflasyonun, 2022’de yüzde 2,2’ye, 2023’te ise yüzde 1,7 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu gelişmelere paralel, Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, 14 Ekim'de tedarik zincirindeki sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlatması nedeniyle ülkenin, 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,4'e düşürdü. Alman hükümeti de, bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan büyüme beklentisini, aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisi için gelecek yıl büyüme tahminini de yüzde 3,6’dan yüzde 4’e yükselttiklerini duyurdu.

Öte yandan istihdamdaki toparlanma sürüyor. İşsiz sayısı, Ekim’de beklentilerin üzerinde, 39 bin azalarak 2,47 milyona geriledi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, Ekim‘de 20 bin azalması yönündeydi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 5,4 olarak açıklandı.

