Almanya’da Enflasyon Zirve Yaptı

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da dün açıklanan enflasyon yüzde 3,9 ile yeni bir zirve yaptı. Haziran ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, Ağustos ayında, 1993 yılı Aralık ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı. 1990’lı yılların başında, iki Almanya’nın birleşmesi sonrasında ekonomik krize giren ve işsiz sayısının da 5 milyona ulaştığı ülkede, enflasyon 1993 yılında yüzde 4,3'e çıkmıştı.

Son verilere göre işsiz sayısı, mevsimsel eğilimin aksine 12 bin azalarak 2 milyon 580 bine geriledi. Geçen yılın Ağustos ayına göre ise işsiz sayısı 377 bin azaldı. Veriler ülkede işsizlik oranının, pandemi kısıtlamalarının başladığı Mart 2020’den beri en düşük seviye olan yüzde 5,6 düzeyinde kaldığını gösterdi.

İşsiz sayısında yaşanan olumlu gidişata sevinen ekonomistler, enflasyon konusunda ise kaygılı yorumlar yapıyor. Enflasyon artışı, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle açıklanıyor.

Hammadde eksikliği ve nitelikli eleman sıkıntısı enflasyonu tetikliyor

Hükümet ekonominin salgın önlemleri nedeniyle yavaşlamasını engellemek amacıyla geçici olarak KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti. Uygulamanın bu yıl başında sona ermesiyle, mal ve hizmetlerin fiyatlarının yeniden yükseldiğine dikkat çekiliyor. Ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda da sürmesi beklentisi içinde.

Alman ekonomisi için yıl sonuna gelindiğinde yüzde 5'lik bir enflasyon beklenirken, enflasyon oranının bu eşiği aşmasının alım gücünü düşürebileceği belirtiliyor.

Ekonomik güven endeksi de geriledi

Almanya’nın ekonomik güven endeksi Ifo da son altı aydır ilk defa geriledi. Güven endeksindeki gerileme sanayi sektöründen kaynaklanıyor. Bunun kökünde de hammadde tedarik sorunlarının yarattığı üretim yavaşlaması ve nitelikli eleman sıkıntısı var. Alman şirketler arasında, üretimlerinin önünde bir engel olarak hammadde bulamamaktan şikayetçi olanların oranı yüzde 64’e ulaşmış durumda. Alman ekonomisinin temel direği otomobil üreticilerinin ve tedarikçilerinin yüzde 83’ü ve elektrikli donanım üreticilerinin yüzde 84’ü yarı iletken ve çip kıtlığından şikayet ediyor.

Alman hükümeti soğukkanlılığını koruyor

Alman hükümeti ise, uzun ve enflasyonsuz büyüme yıllarının ardından gelen bu verilere şimdilik soğukkanlılıkla yaklaşıyor. Nitekim Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yüksek enflasyonun geçici bir gelişme olduğunu iddia ederek, önümüzdeki seneden itibaren düşeceği öngörüsünde bulunuyor. Bakanlık, "Şu anda, kalıcı yüksek enflasyona yol açabilecek bir ücret-fiyat sarmalına dair hiçbir işaret yok" tezini savunurken, "Delta gibi yeni virüs varyantlarının ortaya çıkma tehlikesi ve bunların salgın süreci üzerindeki etkilerinin, ekonomik kalkınmanın daha sonraki seyri için hala en büyük belirsizliği oluşturduğunu" ifade ediyor.

Öte yandan Euro Bölgesi'nde Temmuz ayında yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 3'le son on yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat), en yüksek yıllık enflasyonun yüzde 15,4 ile enerjide gerçekleştiğini, enerjiyi, yüzde 2,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,1 ile hizmet sektörünün izlediğini açıkladı. Enflasyon, Fransa'da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak kayıtlara geçti.

