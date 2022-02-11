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Almanya'da enflasyona enerji baskısı sürüyor

11.02.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,9 olarak açıklandı.

Almanya'da enflasyona enerji baskısı sürüyor

Aralık'taki yüzde 5,3'lük orana göre düşüş kaydedilmesine rağmen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı devam ediyor.Almanya'da artan enerji fiyatlarının enflasyona etkisi sürüyor. Federal İstatistik Dairesi, Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 4,9 olarak açıkladı. Enflasyon, Aralık ayında yüzde 5,3 ile son otuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daire Başkanı Georg Thiel, Aralık'a göre kaydedilen düşüşe rağmen enflasyonun yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Artan enerji fiyatları, Ocak ayında da enflasyonda en önemli etken oldu. Enerjide Aralık ayında yüzde 18,3 olan fiyat artış oranı Ocak'ta yüzde 20,5'e yükseldi. Araçlarda kullanılan yakıtlarda yüzde 24,8, akaryakıtta yüzde 51,9, doğal gazda yüzde 32,2 ve elektrikte yüzde 11,1'lik fiyat artışı gerçekleşti.

"Toplumsal soruna dönüşebilir" uyarısı

Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü'nün (IMK) Direktörü Sebastian Dullien, özellikle ısınma alanındaki enerji ihtiyacının haneler açısından önemine dikkat çekerek fiyat artışlarının toplumsal bir sorun haline dönüşebileceği uyarısı yaptı. Dullien, "Doğal gaz fiyatlarındaki artış, şimdiden ortalama bir aile için, bir önceki yıla göre ayda yaklaşık 30 euroluk ek yük anlamına geliyor" dedi.

Gıda fiyatlarındaki enflasyon ise Ocak ayında yüzde 6'dan yüzde 5'e düştü. Gıdada en yüksek fiyat artışları yüzde 8,3 ile sebzede, yüzde 6,3 ile süt ürünleri ve tereyağında gerçekleşti. Hizmet sektöründe yüzde 2,9, ısınma masraflarını içermeyen net kirada ise yüzde 1,4'lük artış kaydedildi.

2022 için enflasyon beklentisi yüzde 4'e yükseltildi

Enflasyonun seyriyle ilgili en önemli göstergelerden kabul edilen toptancılık alanında da fiyatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1'lik artış kaydedildi. Bu oran Kasım ayında yüzde 16,6 ile 1962 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmış, Aralık'ta ise yüzde 16,2 olarak ölçülmüştü.

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 4'e yükseltmişti. Almanya'da 2021'de enflasyon oranı yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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