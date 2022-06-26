HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana ekonomik destek hazırlığı

Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana ekonomik destek hazırlığı

26.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, çalışanlara vergiden muaf, tek seferlik bir ödeme yapılması için çalışmalara başlandı.

Almanya'da enflasyonla mücadelede çalışana ekonomik destek hazırlığı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enflasyonla mücadele kapsamında çalışanları ekonomik olarak destekleyen bir teklif hazırlığına başladı. Henüz hazırlık aşamasındaki teklife göre, işverenler tek seferliğine mahsus olmak üzere çalışanlarına vergi kesintisi olmadan bir ödeme yapacak. Sendikalar da buna karşılık toplu iş sözleşmelerinde ücret artış talebinin bir kısmından vazgeçecek.

Bild am Sonntag gazetesi söz konusu tek seferlik ödemenin gelecek yıl yapılacağını yazdı. Handelsblatt da haberinde ödemenin korona yardımına benzer ve vergiden muaf olacağını ifade etti. Almanya'da işverenlerin çalışanlarına pandemi nedeniyle ödedikleri korona yardımı, vergi kesintisi olmaksızın 1500 euroya kadar çıkabiliyor.

Maliye Bakanı Lindner sıcak bakmıyor

Sosyal Demokrat Partili (SPD) başbakanın hazırlığını yaptığı bu öneriye koalisyonun küçük ortağı ise sıcak bakmıyor. Hür Demokrat Partili (FDP) Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Handelsblatt'a yaptığı açıklamada tek seferlik vergiden muaf ödemenin ancak işçi ile işverenin anlaşması halinde anlamlı olacağını söyledi.

"Maaş ve ücretlerin makul hale getirilmesinde sorumluluk işveren ve sendikalardadır" diyen Lindner bu sorumluluğun devlet tarafından üstlenilemeyeceğini savundu.

Lindner ayrıca yüksek kâr elde eden şirketlerde işverenin devlet tarafından bu biçimde desteklenmesinin uygun olmadığını ve korona yardımının enflasyonla mücadelede örnek olarak alınmaması gerektiğini söyledi. Lindner "(Korona yardımının) tüm bir ekonomiye yayılmak istenmesi federal hükümet ve eyaletler açısından ayrıca finanse edilebilir de değil" diye konuştu.

Almanya'da hükümet 4 Temmuz'da yüksek enflasyon gündemiyle sendikalar ve işverenlerle biraraya gelecek. Başbakan Scholz bu toplantının düzenleneceğini haziran ayı başında kamuoyuna duyurmuştu.

Bild am Sonntag'ın haberine göre hayata geçmesi halinde tek seferlik ödemelerden en fazla kazançla çıkan az ya da orta gelirliler olacak. Önerinin bir avantajı da maddi desteğin vatandaşlara daha hızlı bir biçimde ulaşması. Ancak çalışanların sadece yüzde 43'ünün bir toplu iş sözleşmesi ile ücretlendirildiği Almanya'da toplu iş sözleşmesiyle ücretlendirilmemiş çalışanlar ve düşük emekli maaşı alan emekliler için özel çözümler yaratılması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalar sürüyor ve habere göre tek seferlik ödemeyi devletin yapması seçeneği üzerinde de duruluyor.

Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs ayında 1973/1974 kış mevsiminden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

dpa / EC, SSB

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Gören telefona sarıldı, parçalar yola savrulduFeci kaza! Gören telefona sarıldı, parçalar yola savruldu
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
Savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralıSavaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.