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Almanya’da engelli hakları karnesi

26.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Almanya tarafından hayata geçirilişinin10.

Almanya’da engelli hakları karnesi

yıl dönümünde, çalışma hayatına kazandırılan engelli bireylerin arttığı ancak hala "herkesi kapsayan bir toplum" olunmadığı belirtildi.Federal hükümetin engelli hakları sorumlusu Jürgen Dusel, konuya ilişkin Almanya'nın notunu "tatmin edici" olarak nitelendirirken, yine de hedeflenen noktadan oldukça uzak olunduğuna işaret etti.

Almanya'da bağlayıcılığı olan BM sözleşmesi, engelli bireylerin kamu ve özel yaşama "kapsayıcılık" ilkesiyle dahil edilmesini öngörüyor.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) konuşan Dusel, Almanya'da 1 milyon 200 bin engelli bireyin istihdam edildiğini ve bu rakamın şimdiye kadar ulaşılan en yüksek sayı olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan farklı engellere sahip bireylerin diğer vatandaşlara göre daha sık ve uzun süreli işsiz kaldığını ve engelli bireyleri istihdam etmeleri yönündeki zorunluluğa rağmen işverenlerin dörtte birinin bunu yapmadığını belirten Dusel, "adil olmayan" bu durumu "kabul edilemez" bulduğunu söyledi.

Engelli vatandaşlar için vergi kolaylıkları da getirilmesini talep eden Dusel, binaların inşasında "erişebilirliğin" yangın güvenlik önlemlerine benzer şekilde standart hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Dusel, sosyal yaşamda da erişebilirliği olmayan sinema ve kafelerin engellileri dışladığına dikkat çekti.

"Kapsayıcı bir toplum olmaktan uzağız"

Çeşitli dernek ve örgütlerden de Almanya'daki engelli haklarına ilişkin eleştiriler geldi. İnsani yardım örgütü Diakonie'nin yönetim kurulu üyesi Maria Loheide "kapsayıcı bir toplumdan hala oldukça uzak olunduğuna" işaret etti. Loheide, özellikle okullarda, teknik eğitim veren kurumlarda ve çocuk ile gençlere yardım dairelerinde hala sınırlı sayıda belirlenen hedefe ulaşılabildiğini söyledi.

DW,epd/SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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