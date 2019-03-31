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Almanya’da EPIC uçağı düştü: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hessen eyaletinde EPIK model bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’nın Hessen eyaletinde EPIK model bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polisin kaza yapması sonucu 2 polis de hayatını kaybetti.
Almanya’nın Hessen eyaleti Frankfurt yakınlarında Erzhausen kasabasında EPIK model küçük bir uçak kuşkonmaz tarlasına düştü. Kaza sonucu pilot ve beraberindeki iki kişi hayatını kaybetti. Alman Hava Güvenliği Kurumu DFS sözcüsü Christian Hoppe yaptığı açıklamada EPIC model uçağın radar gözetiminde uçmadığı, Fransa’nın Cannes şehrinden geldiğini inişe az kala nedeni belli olmayan bir şekilde düştüğü kaza kırım ekibinin olayı detaylı bir şekilde araştırıldığını açıkladı. Uçakta ölenlerin Rus uyruklu olduğu belirtildi.
Uçağın düşmesinin ardından olay yerine giden polis ekibi yolda hatalı sollama yapan bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu ise 2 polis memurunun da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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